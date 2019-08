Vedro, vruće i sunčano vrijeme nastavlja se sve do četvrtka, kada se očekuje umjereno naoblačenje s pljuskovima i neverama. Osvježenje će trajati samo jedan dan, a onda se opet vraća sunce

Sunčano vrijeme nastavlja se i danas. Posvuda je sunce i vruće je, a temperatura će biti uglavnom između 29 i 33 stupnja. Sutra se očekuje još i malo toplije, a onda u četvrtak prolazno nestabilnije s pljuskovima, kojih će ponajprije biti u zapadnim područjima.

Na sjevernom Jadranu moglo bi biti i nevera, duž cijele obale pojačat će jugo, na što osobito pomorci trebaju obratiti pozornost, no tek u četvrtak. Od petka vjetar će biti slabiji te će opet biti sunčano i vruće.

Tijekom dana uz toplinu i sunce, puhat će slab do umjeren južni ili jugozapadni vjetar. Pokoja kap kiše moguća je tek uz granicu sa Slovenijom

U Slavoniji će biti pretežno sunčano, uz slab vjetar, a temperatura i ovdje između 30 i 33 stupnja. Bez veće razlike bit će i na sjevernom Jadranu i u gorju, jedino bi u najzapadnijim predjelima moglo biti prolaznih nestabilnosti uz malo kiše. Puhat će slab do umjeren južni ili jugozapadni vjetar, a temperatura će biti od 27 u gorju, do najviše 32 na moru. Isto čeka i Dalmaciju.

More je ugodno toplo, a temperatura mu je od 23 do 26 stupnjeva, što je idealno za osvježenje od tridesetak stupnjeva u zraku. No ako se odlučite za osvježenje u moru ili izlazak u prirodu na otvoreno, uz visok ili vrlo visok UV indeks trebat će vam zaštita od štetnog utjecaja sunčevih zraka.

Vrijeme sunčano i vruće, a tek u četvrtak prolazno nestabilnije. Pljuskova će ponajprije biti na zapadu. Promjena neće dugo trajati pa nam se već u petak vraćaju sunce i vrućine.

U Dalmaciji će ostatak tjedna proteći uz sunčano vrijeme, u četvrtak će na sjevernom dijelu biti pljuskova, a posvuda će zapuhati umjereno i jako jugo, koje će već u petak oslabjeti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr