Nova splitska sveučilišna bolnica mogla bi niknuti u Klisu, a gradila bi se uz pomoć kineskih ulagača. Investicija je oko milijardu i pol eura. No, splitska oporba kritizira plan ministra koji bi, smatraju, mogao značiti preseljenje bolnice.

Najava gradnje bolnice u Klisu je tema dana. ''Kinezi su za mene najbolji meštri na svijetu, to su pravi ljudi i to je velika stvar za općinu Klis'', smatra Hrvoje Radić iz Klisa.

''Ako govorimo o bolnici, to se neće raditi sve odjednom. Ako može jedan prijedlog počnite s odjelom psihijatrije'', kaže Josip.

Općina Klis pozdravlja gradnju bolnice, ima oko 200 tisuća kvadrata zemljišta koje su potencijalna lokacija nove bolnice. Međutim tu je i Sveučilište u Splitu planiralo jedan projekt, ali od toga zasad nema ništa.

''Sveučilište je imalo bolnicu i to je dio tog projekta gdje je to u kojoj fazi zaista ne znam, ali znam da je to kompatibilno s ovim projektom'', rekao je Jakov Vetma, načelnik općine Klis.

Za gradnju je zainteresiran Sinopharm, kineska medicinska tvrtka u vlasništvu države. ''Najava ministra o gradnji nove bolnice u Klisu umjesto sadašnjeg KBC-a dodatno bi unazadilo zdravstvenu zaštitu i kapacitet za bolničko liječenje na našem području'', rekao je Goran Kotur iz splitskog SDP-a.

Ali iz izjave ministra zdravstva Milana Kujundžića nije jasno znači li to zatvaranje dosadašnje bolnice u Splitu i preseljenje u Klis.

''Strani investitor daje kredit po izuzetno povoljnim uvjetima, a to su zapravo nove Križine, nove Firule na novom mjestu, a sve ostaje - doktori i sestre i hrvatsko vlasništvo i organizacija, a Kinezi bi doveli svoje pacijente da ih Hrvati liječe'', rekao je Kujundžić u ponedjeljak.

''Treba još dobro promisliti, napraviti studiju koja bi pokazala prednosti i nedostatke ovakve lokacije odnosno izmještaj KBC-a Split. To je moje mišljenje. Ono što ovako gledam to je nama u interesu'', ističe Vetma.

Ministar je najavio da bi investicija mogla stajati milijardu i pol eura.

Medicinski fakultet podržava gradnju, ali...

Tri sveučilišne bolnice planiraju se izgraditi u Splitu, Zagrebu i Osijeku. Neslužbeno doznajemo da Medicinski fakultet u Splitu podržava gradnju nove Sveučilište bolnice, ali ne podržava preseljenje u Klis. Kažu kako se nova Sveučilišna bolnica može uklopiti u postojećem lokalitetu na Firulama, odnosno Križinama.

Ravnatelj splitske bolnice o tome hoće li se bolnica preseliti u Klis nije htio razgovarati. Od župana doznajemo, nakon sastanka s kineskim investitorima nije bilo razgovora o preseljenju u Klis. U splitski KBC u mandatu ove Vlade uloženo je više od 49 milijuna kuna.

S druge strane planirane su ulaganja u iznosu od 22.200.000 kuna. Pokrenuti su i brojni projekti u opremanje bolnice u milijunskom iznosu. Splitska se bolnica nalazi na vrlo atraktivnom zemljištu. Ondje se primjerice kvadrat stana procjenjuje na 3.500 eura. Treba vidjeti hoće li ovo biit još jedna ''tresla se brda, a rodilo se veliko ništa''.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr