Skuplji su čak i od piletine, prodavači se opravdavaju: "Sve to košta novca..."

Kraljevi jeseni imaju kraljevsku cijenu. Kilogram kestena osam eura. I to sirovih.



"Dosta visoka cijena obzirom da se kesten u blizini Zagreba može ubrati, mislim da je sve skočilo tako da i kesteni moraju biti skupi", rekla je Marica iz Zagreba.



"Sad ne znam kakva je sezona, jesu li rijetki pa su zato skupi ili su skuplji zato što je sve poskupjelo", zapitala se Sara iz Zagreba.

Za prodavače cijena je opravdana pogotovo kada je u pitanju krupniji kesten koji sami sade i uzgajaju.



"Teško je uzgojiti, njemu treba kod nas najmanje 5,6 godina. Sve to košta vremena i novca i truda, nisu sadnice i sadnja jeftini", rekao je Ivica, prodavač na tržnici.



Šest eura je šumski kesten, koji se ne uzgaja već ga beru besplatno. Adili koji kestene peče već 50 godina, kaže da su skuplji jer je nabavna cijena skočila 30 posto. "Nikad kestenari nisu brali, imali smo ljudi koji nam donose kesten sa Sljemena, a sad pretežno uvoz iz Španjolske, Italije i Turske", rekao je.



Velika mjerica pečenih kestena u centru Zagreba penje se i do 6 pa i 7 eura. Nekad smo je plaćali 30 kuna znači manje od 5 eura.



U Hrvatskoj nije zaživjela plantažna proizvodnja kestena koja bi cjenovno mogla konkurirati šumskim jer je zahtjevna i teška, pojašnjava Željko Ledinski predsjednik Kriznog stožera Hrvatske voćarske zajednice.



"Kesten počne rađati u petoj, šestoj godini. Prije sedme godine ne može se očekivati ozbiljniji urod, uz to ga napadaju i bolesti, rak kestenove kore i kestenova osa šiškarica", rekao je Ledinski.



Kesteni su zdravi, puni vitamina, jačaju imunitet, smanjuju masnoću u krvi.

Imaju puno prednosti, osim cijene. Kilogram kestena skuplji je od kilograma piletine.





