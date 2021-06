Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice donijelo je odluku o novom ravnatelju te bolnice. Izabran je prof. dr. Davor Vagić.

Uz Davora Vagića, za mjesto ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice javile su se i prof. dr. Vanja Bašić Kes i prof. dr. Dijana Zadravec.

Upravno vijeće te bolnice za ravnatelja izabralo prof. dr. Davora Vagića, potvrdio je za DNEVNIK.hr Tomislav Dulibić, državni tajnik i predsjednik Upravnog vijeća KBC Sestre milosrdnice.

Kako je rekao nakon toga na presici, na prijavu na natječaj se prijavilo troje kandidata.

"Zadravec nije priložila komplentnu dokumentaciju. Obavljen je razgovor, s oboje kandidata. Bila su dva dobra kandidata, a razlika je u menadžerskom iskustvu jer je pozicija ravnatelja isključivo menadžerska. Od Zadravec je nedostajala ovjerena potvrda o nepostojanju sukoba interesa", rekao je Dulibić.

Izjava novog ravnatelja Vagića

Novi ravnatelj Vagić kazao je da mu je ukazana jedna velika čast i obaveza.

"Moram se zahvaliti kolegi Vatavuku na svemu što je učinio. Zahvaljujem se svim djelatnicima KBC-a Sestre milosrdnice na svemu što su napravili u posljednjih godinu i pol dan. Imali smo koronavirus i potres. Moram se zahvaliti i našim pacijentima koji su održali povjerenje u ovu bolnicu", kazao je Vagić.

"Shvaćam ovo kao jednu veliku odgovornost i mislim da idemo svi zajedno pomalo izlasku iz krize", dodao je Vagić.

"Imali smo izazov potresa prošle godine. Trebamo vidjeti način rješavanja izazova kojih je dosta. Stoji jedan zahtjevni dio, no siguran sam da ću nakon nekih desetak dana do dva tjedna imati formiran tim ljudi koji će mi pomoći", rekao je Vagić.

"Vratiti mir u bolnicu, poglavito za naše pacijente, da se osjećaju sigurno, ali i za sve djelatnike. Djelatnici su iznimno važni", dodao je Vagić.

"Ja od '97. godine radim u ovoj bolnici i siguran sam da imamo vrhunske djelatnike. Tu govorim o stručnoj službi, do pomoćnog osoblja, medicinskih sestara i liječnika. Problema ima, Uprava je tu da ih rješava i da svim djelatnicima omogući da daju sve najbolje za pacijente", rekao je Vagić.

Zadravec nakon bolovanja dolazi na posao

Za Zadravec kaže kako će vidjeti s Vatavukom što će se događati, no navodi da ona dobro radi svoj posao i da će se nakon bolovanja vratiti na svoje radno mjesto.

"Ono što sam i prije rekao, ja mislim da ona zna svoj posao radiologa raditi dobro. Mi smo i surađivali. Što se tiče drugih stvari, vidjet ću s Vatavukom. Ona je raspodijeljena na mjesto. Kad dođe s bolovanja, radit će posao i to očekujemo od svih nas", rekao je Vagić.

"Na mjesto predstojnice Zavoda se ne vraća, smijenjena je s tom mjesta, to je i Upravo vijeće potvrdilo, no pustite mi da sve još provjerim tijekom dana", rekao je Vagić i dodao da će Vatavuka moliti da vodi radiologiju do novog natječaja koji će vjerojatno biti raspisan najesen.

"Radiolozi su nam izuzetno potrebni. Mi ne možemo operirati bez njih. Mislim da svima nama jedno vrijeme treba mira i preslagivanja", zaključio je Vagić.

O tome je li otkaz za Zadravec opcija nakon svega što se izdogađalo, kaže kako teoretski, otkaz za bilo koga tko nešto ne radi, - je opcija.

"Ja od nje očekujem da se nakon što zatvori bolovanje vrati na svoje radno mjesto", rekao je i dodao da će se za dalje vidjeti.

Oglasio se i bivši v. d. ravnatelja Vatavuk

Bivši v. d. ravnatelja Zoran Vatavuk kazao je da mu je drago što bolnica više nije glavna vijest u medijima.

"Kažu da nedostatak dobrih i poštenih nije razlog da se družite s lošima. Unatoč nekim nesporazumima, ministru Berošu želim sve najbolje u izgradnji hrvatskoga zdravstvenog sustava za 21. stoljeće. Nadam se i vjerujem, kako će okružen najboljim hrvatskim stručnjakinjama i stručnjacima uspostaviti zdravstveni sustav bez problema, nestašica, bez korupcije i kriminala, na zadovoljstvo svih zdravstvenih djelatnika i naših pacijenata, dakle svih nas.

Ne treba zamagljivati dileme javno ili privatno, a odgovor je oboje. Omjeri su bitni, ali težiti da i jedni i drugi budu što bolji. Naravno, strogo kontrolirati u skladu s najboljim europskim praksama, i jedne i druge. Sustav kontrole je beskrajno važan", kazao je Vatavuk.

"Jako je važno da se poštuju pravilnici, ali ih onda kad se vidi da nisu dobri ili djelatnicima čine štetu u svakodnevnom radu valja mijenjati.

I još jednom, jako je važno, a to već postoji u privatnom dijelu zdravstvenog sustava da i javni sustav počne razlikovati, kolokvijalno rečeno dobre i loše, nositelje sustava i razvoja od onih koji to nisu, vrijedne od manje vrijednih i posljedično tim razlikama ih nagrađuje. Sustav treba jačati da nam se ne ponovi ova situacija koju smo imali, a to je da pojedinac gotovo pa mobingira sustav. Naravno, posebno paziti da ne bude i obratno", dodao je.

"Ima li sustav nešto što nitko ne treba mijenjati? Ima, ima dobre i vrijedne djelatnike, a vjerujte mi ima ih jako puno, valja im dati šansu da postanu vidljivi i treba ih zadržati, prije nego što odustanu od borbe za njegov boljitak i napuste ga, što gledamo svakodnevno", zaključio je Vatavuk na presici.

"U bolnici zabilježeno svašta"

Na pitanje novinara je kazao kako je u bolnici zabilježeno svašta.

"Napravio sam jedan grdi posao. Izlazim čistog obraza, bez obzira na naslove u medijima", rekao je komentirajući pozivanje Zadravec na neistupanje u medijima.

"Samo sam se koristio Pravilnikom koji ima bolnica. Odradio sam svoju rolu i sad se vraćam na svoju kliniku gdje će me dočekati ljudi s poštovanjem", dodao je Vatavuk i dodao da je radiologija stabilizirana.

"Moje pitanje je bilo možemo li mi kao druga radiologija odraditi sve što je pred nama iako nas nedostaje 14, a oni su rekli - 'idemo probati'. Broj smo kompenzirali s ljudima u mirovini i onima koji smo povukli natrag", rekao je Vatavuk i dodao da je posebna briga bila vođena i prema mladim specijalizantima.

"Jedan od dogovora s mojom upravom je bio da mi se omogući, kad se sve završi, da mi bolnica plati ručak sa svim radiolozima koji su u ovoj kući. Ako ne plate, platit ću ja, ali ću o tome obavijestiti sve novinare", kazao je Vatavuk.

"Kriminalna je situacija da u kontejnerima za objedinjeni hitni prijem ljudi rade bez klime na 45 stupnjeva u njima. Oni su svjesni da u ovom trenutku boljeg rješenja nema i da će uskoro ići u puno bolje uvjete i u ovom trenutku daju sve od sebe", kazao je Vatavuk i rekao da je posljednjih dana i sam radio u uvjetima bez klime u kojima su se cijedili znoj i s njega i s pacijenata. "E, to je kriminalna situacija", objasnio je Vatavuk.

Četverogodišnji mandat

Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice na današnjoj je sjednici za novog ravnatelja te bolničke ustanove s četverogodišnjim mandatom izabralo prof. dr. sc. Davora Vagića, specijalistu na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata i redovitog profesora na Katedri za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te predsjednika Povjerenstva za unutarnji nadzor i kontrolu u KBC-u Sestre milosrdnice.

Na natječaj za novog ravnatelja tog, drugog po veličini kliničkog bolničkog centra u Hrvatskoj, poslije ostavki dvaju vršitelja dužnosti, prijavilo se troje kandidata.

"Dvoje kandidata ispunjavalo je tražene uvjete iz natječaja, a prijava treće kandidatkinje nije imala potpunu dokumentaciju. Poslije razgovora s dvoje kandidata, te uvida u njihove programe u kojima su dali svoju viziju upravljanja tom bolničkom ustanovom, Upravno vijeće odlučilo je da u iduće četiri godine povjeri upravljanje Kliničkim bolničkim centrom Sestre milosrdnice profesoru dr. sc. Davoru Vagiću", kazao je predsjednik Upravnog vijeća Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

O novom ravnatelju

Prof. dr. sc. Davor Vagić rođen je 1970. godine u Zagrebu, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1994. godine.

Specijalizirao je otorinolaringologiju u Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata KBC Sestre milosrdnice, a nakon položenog specijalističkog ispita nastavio je stručno usavršavanje u klinikama Grosshadern u Munchenu, u Amsterdamu, Indianapolisu, San Diegu, Ann Arburu i New Yorku.

Subspecijalist je plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata, pročelnik Zavoda za kirurgiju glave i vrata na Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, te zamjenik predstojnika Klinike.

Od 2015. pročelnik je Katedre za otorinolaringologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pomoćnik dekanice za kliničke predmete. Izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Djelatnik je i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pri Katedri iz otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata gdje sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Autor je više znanstvenih radova i poglavlja u stručnim knjigama.