Ideju za ovaj poduzetnički pothvat Tina je dobila od svoje bake koja je s njom podijelila recepturu za zdravi začin uz koji je u kuhinji sve slasnije. Tko je ovoj tridesetjednogodišnjoj ekonomistici najviše pomogao na njezinu poduzetničkom putu i po čemu se Korijen razlikuje od ostalih povrtnih dodataka jelima, ne propustite pogledati u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

Tina Popović jedna je od onih koji se sa sjetom prisjećaju mirisa mamine i bakine kuhinje. Tinu je taj osjećaj toliko inspirirao da je odlučila zakoračiti u poduzetništvo i tržištu ponuditi Korijen – povrtni dodatak jelima, i to po izvornoj recepturi svoje bake.

''Naziv Korijen spoj je moje obitelji, povratka korijenima, uz to – sve promjene prehrambenih navika kreću iz korijena'', objašnjava nam simpatična Karlovčanka.

Na pitanje kako bi opisala svoj proizvod u tri riječi Tina spremno odgovara: ''Korijen je zdrav, inovativan i za svakoga.'' Nema problema s prodajom svoga proizvoda jer u njega istinski vjeruje, a da će osvojiti i ostale, shvatila je čim je prvih trideset teglica prodala bez problema.

''Korijen je proizvod bez aditiva, bez glutena i konzervansa. Znači da ga svatko može koristiti, pa čak i oni koji imaju problema s glutenom. Odlična stvar kod ovoga proizvoda jest to da ga možete koristiti u svakom tipu obroka, od mesa, umaka, variva do gulaša, bez obzira na to želite li ga skuhati za nekoliko sati ili u samo 15 minuta'', kaže Tina i dodaje kako uz pomoć Korijena oni s užurbanim dnevnim ritmom mogu znatno skratiti pripremu obroka, a odličan je i kao poklon za gurmane koji žele probati neki novi proizvod na tržištu.

Njezin je životni moto da uvijek ide naprijed i nikad ne odustaje. U tome su joj vjetar u leđa bili i komplimenti kupaca, kojih je za njezin proizvod bilo je nebrojeno puno, a uvijek je najljepši onaj da je Korijen nešto najbolje što su probali. Upravo takve lijepe riječi motivacija su joj da bude još bolja u predstavljanju svoga proizvoda široj publici, koju u konačnici želi osvojiti.

''Osjećaj kada držim Korijen u rukama je fantastičan. On je kruna cijeloga mog rada, onoga što sam uložila, cijeloga truda na tom putu i ostvarenje neke moje vizije i snova'', kaže nam Tina, koja bi na svom poduzetničkom putu promijenila samo jedno – žao joj je što nije bila malo smirenija.

Tina je sa svojim Korijenom ušla u treću sezonu projekta Startaj Hrvatska i tako svoj proizvod stavila na police svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina. ''Otkako je krenuo projekt Startaj Hrvatska, život mi se zaista preokrenuo. Društvenog života više nemam, radim po 16, 17 sati dnevno i stvarno sam se u potpunosti dala za ovaj proizvod i ovaj projekt jer mislim da se jedino na taj način nešto može postići, ako daš sebe ne 100 posto nego 120'', kaže Tina. Upravo je to ono po čemu želi da je gledatelji zapamte, po upornosti, radu i trudu, te joj je velika želja biti nekomu motivacija.

''Voljela bih da sam svakom mladom čovjeku koji bude gledao emisiju motivacija da isproba taj poduzetnički put, da se ne boji, nego da ako ima ideju, krene u to. Da zna ako vjeruje u sebe, da je sve moguće'', kaže Tina, koja za godinu dana svoje proizvode vidi u kuhinjskim ormarićima većine kućanstava diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu.

''Uloga SPAR-a i svih u cijelom ovom projektu je izuzetna. I smatram da je ta podrška vrlo bitna malom poduzetniku koji na neki način tek kreće na veće tržište. Uz takav vjetar u leđa, uz takvu podršku SPAR-a, svaki poduzetnik lakše prolazi neke probleme koji mu se nađu na putu'', priznaje Tina, a kako je točno izgledao njezin poduzetnički put, pogledajte u emisiji Startaj Hrvatska u nedjelju, 6. studenog, na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

