Područje oko Maljevca u Karlovačkoj županiji novi je koridor kojim migranti iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku. Više stotina nalazi ih se u Velikoj Kladuši, odakle sanjaju put prema zapadnoj Europi.

Zelenu granicu imigranti uglavnom prelaze noću, no kamera Dnevnika Nove TV presrela ih je i usred bijela dana. Mještanima Široke Rijeke, koja se nalazi pet kilometara od granice, ovo je prvi susret s migrantima.

"Traže taksi. Ne možemo se sporazumjet s njima, ali razumijem što je taksi. Nisam u toj branši pa im ne mogu pomoći, a i neću s tim imati posla. To je kažnjivo", rekao je Hasan Šakinović iz Široke Rijeke.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova kažu da je ove godine zabilježen porast ilegalnih prelazaka granice za oko 60 posto. Na karlovačkom području ove ih je ove godine uhvaćeno već 300. Migrante u svom dvorištu prije nekoliko dana zatekao je i Moho, koji misli da migrantima pomažu krijumčari.

"Oni njih dovode ovdje, predaju drugima i to je to. Tako dolaze do lakih novaca", rekao je Moho iz Gejkovca.

U Hrvatsku dolaze iz Velike Kladuše, gdje ih je trenutačno više stotina. Lokalne vlasti iz parka u centru mjesta premjestile su ih na livadu izvan grada.

Na putu do Europske unije prva prepreka im je Hrvatska. U nju pokušavaju ući po noći, a dane krate u izbjegličkom kampu u Velikoj Kladuši.

"Rekao sam im da želim ostati i da želim papire. Rekli su mi da ne mogu i da se vratim. Danas ću po noći ponovno otići u Hrvatsku", rekao je jedan od migranata.

Zato će i noćas hrvatska policija patrolirati duž zelene granice.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr