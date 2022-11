Dominikanska Republika svoj problem s valom imigranata rješava na okrutan način. Djecu odvajaju od roditelja i deportiraju iz zemlje, a zatvorenike drže u neljudskim uvjetima.

Dominikanska Republika je protjerala ogroman broj djece u nastojanju da se riješi imigranata sa svog teritorija. UNICEF je objavio da su do sada pronašli 1800 djece bez pratnje i osudili ponašanje karipske države.

Država pretpostavlja da je riječ o Haićanima čija država graniči s Dominikanskom Republikom i s kojom dijeli otok Hisaniolu. Međutim, s obzirom da djeca često nemaju dokumente nemoguće je sa sigurnošću utvrditi odakle dolaze.

Nestala beba

"Jedna je žena uz sebe imala torbu za pelene, ali ne i bebu. Imigracijski agenti su joj rekli da ne može nositi bebu sa sobom i da će je oni donijeti u autobus, ali to nikada nisu učinili," rekla je Yoana Kuzmova, istraživačica u Centru za promatranje migracija i društveni razvoj na Karibima.

Češka vraća provjere na granici: "Ovakvo nešto još nismo vidjeli"

U zadnjih godinu dana val migracija je eksplodirao što je rezultiralo antiimigracijskim, ali i rasističkim politikama. SAD je čak upozorio svoje građane tamnije puti da pripaze putuju li u Dominikansku Republiku zbog tretmana koji bi ih tamo mogao dočekati.

"Samo su me zgrabili i odveli"

Ista je stvar i s građanima koji imaju svu potrebnu dokuentaciju za ostanak u zemlji, ali i haićansko podrijetlo. Jedan od njih kojemu je radna dozvola bila upravo u procesu obnove je za CNN ispričao kako su imigracijski agenti provalili u njegov dom usred noći i odbili poslušati njegove argumente.

Granica u Dominikanskoj Republici (Foto: Afp)

"Spavao sam u svojoj kući s obitelji. U tri sata ujutro, skupina imigracijskih službenika razvalila mi je vrata i uhitila me. Nisu me pitali ni za papire ni ništa, nisu mi dali da govorim," rekao je i dodao: "Samo su me zgrabili i odveli."

Djevojčice iz grčkih izbjegličkih kampova trebale doći u Hrvatsku, no u posljednji tren u zračnoj luci zatražile azil u Nizozemskoj

Neljudski uvjeti

U zatvorima gdje drže imigrante ili one za koje misle da bi to mogli biti, uvjeti su neljudski. Hrane je malo, spava se na podu, a povremeno se zna dogoditi da se neopravdano zatočenim Haićanima nasilno uništavaju ispravni dokumenti.

Međunarodne institucije pozivaju zemlju da stane s ovakvim ponašanjem, ali ne nailaze na njihov odaziv.