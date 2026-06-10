Kamion na A7 vozio u suprotnom smjeru: Zaustavili ga kod Rijeke

Hrvatski autoklub (HAK) u srijedu ujutro je izvijestio da je na autocesti A7 zaustavljen kamion koji je vozio u suprotnom smjeru. Vozač je zaustavljen na čvoru Rujevica u smjeru Rupe.

Na toj se dionici, upozorava HAK, vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Promet je u srijedu ujutro pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, autocesti A3, između čvorova Zagreb zapad i Lučko u oba smjera te između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane.

Na autocesti A3 dogodila se i prometna nesreća na 17. kilometru između čvorova Lučko i Zagreb zapad, na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.