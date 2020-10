I dok se najavljuje nova oprema za zaštitu granice od ilegalnih prelazaka zahvaljujući kojoj je više nitko neće moći neopaženo prijeći, ekipa Provjerenog stupila je u kontakt s čovjekom zaduženim za transport migranata unutar Hrvatske. Kada je dogovorena nova tura prijevoza, kamera Provjerenog pod okriljem noći snimila je cijelu akciju.

Bave se prebacivanjem ljudi iz Turske, preko Srbije, BiH i Hrvatske. U organiziranom je lancu 10-ak osoba, a u igri je ozbiljan novac. Čovjek koji je o svemu odlučio progovoriti za Provjereno, odgovoran za transport unutar Hrvatske, u posao je ušao slučajno, pomalo i naivno. Facebook ponuda za laku zaradu uvela ga je u novi svijet o kojem nije puno znao. ''Čovjek mi se javio, imaš 500 eura po turi, ja sam rekao zašto ne. Pitao sam radi li se išta ilegalno, kaže nije, kupiš ljude po Hrvatskoj, od A do B'', priča.

''I ljudi su izletjeli iz šume''

Pristao je odraditi posao. ''Dobio sam koordinate gdje moram vozit, uputio sam se i to je mjesto. I vidim tu nema nikog, ja sam se javio čovjeku, kaže on biće, bit će, sačekaj. I ljudi su izletjeli iz šume, sjeli u auto, znali su koji auto jer sam morao poslikat auto koji vozim'', nastavlja. Da će prevoziti migrante, tvrdi, nije znao. ''Znao sam kad su ušli, nisam odmah znao. I onda sam stao i ja zovnem čovjeka, hoću li imat problema, kaže on nećeš, samo ti vozi'', prisjeća se.

Tek što je izašao na glavnu ulicu, priča, zaustavio ga je policijski automobil. Nakon večeri iza rešetaka završio je s kaznenom prijavom, no policiju, kaže, nije zanimalo saznati više o samom vrhu organizacije. Ipak, kada je drugi put dobio poziv iz Turske da obavi novi posao, direktno je otišao policiji. ''Dao sam im telefon, pokazao poruke što mi je taj čovjek rekao i oni su meni rekli, ma samo ti zanemari to, nemoj se sad tim bavit'', kaže.

U automobilu bilo i malo dijete

Tada se odlučio javiti ekipi Provjerenog. Danima su bili u kontaktu, a kada je jednu večer stigla poruka s točnim koordinatima gdje je trebalo pokupiti njih petero, iza automobila u kojem su bili migranti, vozila se i kamera Provjerenog. U automobilu koji su pratili bila su trojica muškaraca, žena i jedno malo dijete i trebalo ih je trebalo prebaciti iz jednog malog mjesta pokraj Knina do hostela u Rijeci.

