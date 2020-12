Svakog petka u 11 sati zvoni osječki „Knedl sat". Produženom zvonjavom slavila se pobjeda nad Osmanlijama, a kasnije je postala podsjetnik da treba zakuhati ručak. S vremenom su došle i druge promjene.

"Jedan sam od rijetkih koji još popravlja satove u gradu. Nemam nikakve potpore. Imao sam ovaj mjesec promet 85 kuna. U europskim zemljama su tradicijske obrte drže na dlanu jer su tradicijski obrti potrebni i gradovima, oni su sufinancirani od gradova i dobivaju plaću od gradova", rekao je Goran Štimac.

Osijek ima više od 2000 obrtnika, ali sve manje pravih majstora. 21. stoljeće donijelo je nove priče poput 5G mreže, pametnih stabla, a niče i dugo najavljivani IT park.

Osječki IT sektor zapošljava 1500 ljudi i raste brže nego što se školuje stručnjaka. "U svakom momentu primamo 10 do 20 ljudi stručnih koji znaju ovaj posao pa čak i početnike", Denis Sušac, vlasnik IT tvrtke. Na svjetskoj sceni grad se nametnuo i festivalom ekstremnih sportova te land artom.



"Na jesen evo ovako grabljam lišće, ima ga na pretek jer je Osijek dobivao niz puta zelene vrpce za najzeleniji grad, ali moram priznati da ne živim samo od rada u Osijeku nego većim dijelom od gostovanja u čitavoj regiji", Nikola Faller, kipar i land art umjetnik.

Tu je i moderno Sveučilište. Novi paviljon sam će sebi proizvoditi struju. Najboljima od ukupno 16.000 studenata grad nudi stipendije od 18.000 kuna.

Jeftinija voda i kvadrati

U odnosu na druge velike gradove Osječani plaćaju jeftiniju vodu i stambene kvadrate, a gradi se i stotinjak stanova za građane u potrebi. Imaju spremnike i reciklažna dvorišta gotovo za sve pa u razvrstavanju otpada prednjače. Rekreaciju nudi popularna "Srednjika" te najduža riječna šetnica uz Dravu.

Odletjeli su gotovo svi avioni. Odlaskom zbog nedovoljne zarade, niskobudžetne kompanije izbrisale su i rekorde. "2018. godine imali smo 67.000 putnika, no nažalost ove godine samo deset posto od toga", kaže Davor Forgić, direktor zračne luke Osijek.

Bez industrije i ulaganja nema ni cargo prometa. Budućnost se nazire u poslu s bugarskom tvrtkom. Zapinje i u zemaljskom prometu. Iako su nepropisna parkiranja svakodnevna grad je bez pauka. Gradnju cesta pak obilježili su poništeni natječaji i kašnjenja.

Posebno dug put vodi do jednog od osječkih naselja. Tamo gdje civilizacija naizgled završava, počinje Filipovica. Iako se naslanja na jedno drugo osječko naselje, Filipovica je odsječena zbog željezničke pruge. "Mi smo ovdje jedno slijepo crijevo, nama se već davnih dana obećavalo da će nam biti izgrađena pristupna cesta", govori Jerko Rukavina, stanovnik naselja Filipovica.

Neki dijelovi grada u mraku

Neki dijelovi grada našli su se doslovno u mraku i to nakon skupe rekonstrukcije javne rasvjete. Ljetos pak, zbog najavljene obnove, nije bilo kupanja na omiljenoj Kopiki. Stigla je zima, a bagera još nema. Zato je počela 120 milijuna kuna vrijedna obnova stare gradske jezgre. Barokna Tvrđa dočekala je najveće radove u svojoj povijesti.



"Mislim da je generalno projekt sjajan jer svatko tko je išta pokušavao ovdje raditi zna koliko je to nužno", kaže Jasmina Krkić Poznić, vlasnica privatnog smještaja. Turističke djelatnike brine što u vrijeme radova neće moći poslovati, a ne mogu planirati jer ne znaju kada će doći na red.

Pod zemljom su već stotine kilometara vodovodne i kanalizacijske mreže procijenjene na više od 600 milijuna kuna. Tvrđa je dobila novi trg, a secesijski niz uređena pročelja. Škole i vrtići energetski se obnavljaju. Za projekte iz EU blagajne trenutačno je povučeno više od 70 milijuna eura. Od 1. siječnja gospodarstvo se oslobađa dva od tri poreza.

Uskoro se otvara i krematorij. Manje se rađa nego umire, no naknada za novorođene i dalje je upola niža nego prije 10 godina kada je bila 4000 kuna. Istodobno grad svojim pročelnicima sufinancira doktorate.

Nezavisni gradonačelnik zbog bolesti već dvije godine izbiva iz javnosti, mijenjaju ga SDP-ov zamjenik kojeg stranka više ne planira kandidirati te dogradonačelnica koja je svoj HNS napustila. Zato su Bijelo-plavi postali nezaustavljivi. S novim vlasnikom iz Mađarske rastu i novi stadion i bodovi na ljestvici. Osijek nikad nije bio bliži postati prvi.

