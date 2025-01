Iz snimke bi mogla proizaći još jedna istraga - ona koja bi uključivala sve one koji su je primili u čuvenoj grupi, a nisu prijavili.

"Ukoliko se tu i što god da se pokaže da nije bilo kako treba, da zato treba snositi doređene sankcije, njih se mora snositi. Jednu od njih je podnio i Dabro. Međutim, nemojmo biti naivni, nije ta snimka nastala taj dan, nije puštena u prostor jer je on pucao, on se ozbiljno zamjerio lobijima koji u ovom resoru rade kaos", rekao je Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta



U grupi u kojoj su se snimke dijelile bili su razni profili ljudi. Od lokalnih političara, do osoba iz javne sfere.



"Ne znam je li postojala takva grupa, što se dijelilo u njoj, tko je u njoj bio, tako da ne mogu napamet davati bilo kakve ocjene", rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Istražitelji u rukama imaju mobitel bivšeg ministra.



Stručnjak za komunikacije kaže - iz njega se može rekonstruirati štošta, no dodaje.



"Ako su te poruke obrisane, to će biti vrlo teško. Moguće je utvrditi koje poruke su slane pod određenim okolnostima, ali vrlo teško će biti utvrditi je li netko vidio odnosno pročitao tu poruku", rekao je Đuro Lubura, vještak za telekomunikacije.

