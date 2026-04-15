Počelo je! Pogledajte kako se točno prijaviti za jeftine stanove i s kojom dokumentacijom

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je javni poziv za sve koji žele povoljno unajmiti stan iz programa priuštivog najma.

U ponudi je 385 nekretnina iz cijele Hrvatske, a najamnina za buduće stanare ne smije prelaziti 30 posto mjesečnih neto prihoda kućanstva, od čega se još oduzima fiksni iznos za režije. S obzirom na visoke cijene najma, u APN-u očekuju da će interes biti velik. Poziv je otvoren do 15. svibnja.

APN je objavio koju je sve dokumentaciju potrebno priložiti i kako se točno prijaviti.

Prijave su moguće isključivo internetom, i to preko poveznice prijava.apn.hr.

Potrebno je pripremiti i cjelovitu dokumentaciju:

presliku osobne iskaznice

presliku vjenčanog lista ili izvatka iz registra životnog partnerstva

izjavu najmoprimca i njegova izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću

potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka u prethodnoj godini za najmoprimca i članove uže obitelji

izjavu najmoprimca da on i članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stambenu nekretninu na području Republike Hrvatske i inozemstva, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajuću stambenu nekretninu te da nemaju drugih primanja osim navedenih u potvrdi Porezne uprave, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću.

Uz Zahtjev, a radi ostvarivanja dodatnih bodova ili prednosti, podnositelj dostavlja i sljedeću dokumentaciju:

rodne listove za djecu članove uže obitelji najmoprimca

dokaze o uzdržavanim članovima uže obitelji najmoprimca

dokaz o stručnoj spremi najmoprimca (svjedodžba o završenom školovanju, elektronički zapis o radnom pravnom statusu, diploma)

dokaz o redovnom školovanju djece najmoprimca – potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta

rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta ili oštećenja organizma, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta najmoprimca, potvrdu iz Registra osoba s invaliditetom ili rješenje o ostvarivanju prava na inkluzivni dodatak za najmoprimca i/ili člana uže obitelji

potvrdu nadležnog tijela državne uprave o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i/ili statusu dragovoljca iz Domovinskog rata te vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za najmoprimca

rješenje ili potvrdu o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za najmoprimca

rješenje ili potvrdu o statusu člana uže obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za najmoprimca

izvadak iz matice umrlih za umrlog hrvatskog branitelja i/ili dragovoljca iz Domovinskog rata kao člana uže obitelji

dokaz o korištenju zajamčene minimalne naknade ili naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

uvjerenje nadležnog tijela da se ne vodi kazneni postupak za najmoprimca i članove uže obitelji, ne starije od 30 dana od dana prijave na javni poziv.

Potrebno je ispuniti Izjavu o nepostojanju vlasništva stambene nekretnine, koja je dostupna u aplikaciji, a možete je preuzeti i OVDJE.

Ako ste dio neformalnog životnog partnerstva ili izvanbračne zajednice, potrebno je ispuniti Izjavu o neformalnom životnom partnerstvu ili Izjavu o izvanbračnoj zajednici.

Ako je vaše zanimanje u jedinici lokalne samouprave opisano kao deficitarno, na temelju toga moći ćete ostvariti posebne bodove. Popis deficitarnih zanimanja po jedinicama lokalne samouprave dostupan je OVDJE.

Preporučeni format za učitavanje dokumenata je PDF. Maksimalna dopuštena veličina pojedine datoteke ograničena je na 5 MB.

Detaljne upute za ispunjavanje dostupne su i OVDJE.