Kako se piše – rađe ili radije?

Piše se radije.

Osim pridjeva mogu se stupnjevati i neki prilozi, pa tako i prilog rado. Njegov komparativ glasi radije, a superlativ najradije. Oblici rađe i najrađe karakteristični su za razgovorni stil.

Većina jednosložnih pridjeva s kratkosilaznim naglaskom u pozitivu tvori komparativ nastavkom -iji (npr. star – stariji). Kad bi nastavak bio -ji, prilog bi glasio rađe jer bi došlo do jotacije (rad + -je = rađe), no u ovom primjeru to nije slučaj.

Radije bih ostala kod kuće nego išla van po ovoj vrućini.

Najradije bih kupila veliku kutiju sladoleda.

