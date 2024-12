Kako se piše – goriti ili gorjeti?

Piše se gorjeti.

Glagol gorjeti ima nekoliko značenja, a najzastupljeniji su 'biti u plamenu' i 'davati svjetlost'.

Često možemo vidjeti oblik goriti, no on je nepravilan, a do njega dolazi zbog nekih izvedenih oblika tog glagola, kao što su oblici u prezentu: gorim, goriš, gori… ili glagolskog pridjeva aktivnog u muškom rodu – gorio.

Također se griješi u oblicima u futuru ili glagolskom pridjevu aktivnom u ženskom i srednjem rodu te množini, gdje bi umjesto i trebalo pisati je. Dakle, lampice će gorjeti, žarulja je gorjela, a svjećice su gorjele.

U drugoj nedjelji adventa na adventskom vjenčiću gorjet će dvije svjećice.

Stablo je gorjelo neko vrijeme, no ostatak šume ostao je netaknut.

Pročitajte i ovo Kako se piše Svijeća ili svjeća

Pročitajte i ovo Kako se piše Toplinski ili toplotni

Pročitajte i ovo Kako se piše Svjetlo ili svijetlo

Pročitajte i ovo Kako se piše Oslabiti ili oslabjeti