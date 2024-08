Kako se piše genitiv imena Ed Sheeran – Ed Sheerana ili Eda Sheerana?

Piše se Eda Sheerana.

U muškim imenskim formulama dekliniraju se i ime i prezime, neovisno o tome je li riječ o domaćim ili stranim imenima.

Sklonidba spomenutog imena glasi:

N Ed Sheeran

G Eda Sheerana

D Edu Sheeranu

A Eda Sheerana

V Ede Sheerane

L Edu Sheeranu

I Edu Sheeranu.

Veselimo se koncertu Eda Sheerana u Zagrebu.

Pročitajte i ovo LEKTORSKI DNEVNIK Nestrpljivo iščekujemo dodjelu Oscara: Ide li kipić u ruke Austin Butleru, Colin Farrellu ili nekomu trećem?