Kako se piše – četri ili četiri?

Piše se četiri.

Pri izgovoru tog glavnoga broja često se izostavlja drugo i, pa se i u pisanju nerijetko nađe oblik četri, no to je pogrešno. Taj broj piše se četiri, a tako bi se trebao i izgovarati.

Do pogreške dolazi i prilikom sklonidbe tog broja, pa on ostane isti u svim padežima, no njegova deklinacija glasi: N četiri, G četiriju, D četirima, A četiri, L četirima, I četirima.

Moja mama ima četiri sestre.

Viđen je u šetnji čak četiriju pasa.

Pročitajte i ovo Kako se piše 10-ak ili 10-tak

Pročitajte i ovo Kako se piše 38.5 ili 38,5 stupnjeva

Pročitajte i ovo Kako se piše 10000, 10 000 ili 10.000

Pročitajte i ovo Kako se piše Iz prve ili isprve