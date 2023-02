Danas se obilježava Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela s ciljem osnaživanja žrtava, podizanja svijesti o njihovim pravima i poticanja na prijavu kaznenog djela nadležnim institucijama, s posebnim naglaskom na najosjetljivije skupine žrtava kao što su djeca, žrtve LGBTIQ fobije i ksenofobije te žrtve rodno uvjetovanog nasilja.

Obilježavanje ovog važnog dana inicirala je prije 33 godine krovna međunarodna organizacija Victim Support Europe, koja se zalaže za prava žrtava kaznenih djela, a trenutačno zajedno s Europskom komisijom i partnerskim organizacijama upravo u Hrvatskoj i u još devet država članica EU-a provodi kampanju "Držat ću oči širom otvorene".

Ovom se kampanjom građane želi osvijestiti o pravima koje imaju žrtve kaznenih djela, dostupnim službama za pomoć i podršku, kao i mogućnostima prijave kaznenog djela, te posebno potaknuti bližnje, članove obitelji, prijatelje, ali i širu okolinu da žrtve prepoznaju, pruže im svoju podršku te im pomognu prijaviti nasilje.

Kazneno djelo može se prijaviti policiji pozivom na telefonski broj 192. Također se osim policiji može prijaviti državnom odvjetništvu. Za više informacija na raspolaganju je besplatna i anonimna linija Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116 006.

Svake godine jedan od četiri Europljanina postane žrtvom kaznenog djela, no mnogi od njih to ne prijave nadležnim institucijama, najviše iz straha.

Svatko se može naći u ulozi žrtve i svjedoka. Situacija je to u kojoj nitko ne može znati kako će reagirati i ne može je predvidjeti. Često osobe nisu sigurne što i kako mogu učiniti.

Što učiniti ako se nađete u situaciji da trenutačno svjedočite nekom kaznenom djelu?

• bez odgode kontaktirajte nadležne službe i obavijestite ih o počinjenju kaznenog djela (policija, hitna) pozivom na 192 ili 112

• ako je to za vas sigurno, pružite pomoć žrtvi

Što učiniti u slučaju da vam se bliska osoba, prijatelj/ica ili kolega/ica povjeri da je doživio/doživjela neko kazneno djelo?

Važno je:

• saslušati osobu bez donošenja bilo kakvih sudova

• osobi dati do znanja da ste joj podrška

• ne dijeliti savjete jer nitko ne može znati kako je toj osobi i ona je jedina koja može odlučiti što, kada i kako želi učiniti

• poštivati osjećaje i odluku osobe

• biti strpljiv i suosjećajan

• ne umanjivati doživljaj osobe tako da joj se kaže da to ostavi iza sebe ili joj sugerirati da je kriva --> žrtva nikada nije kriva za kazneno djelo, odgovornost je isključivo na počinitelju

• biti informiran

• informirati žrtvu o pravu prijave kaznenog djela nadležnim institucijama (policiji ili državnom odvjetništvu)

• informirati i uputiti žrtvu na službe i organizacije koje pružaju sveobuhvatnu pomoć i podršku poput besplatne i anonimne linije dostupne na broju 116 006

Osobe koje se nađu u situaciji da su svjedočile kaznenom djelu, a nisu sigurne što učiniti i/ili žele s nekime o tome porazgovarati, Pozivni centar za žrtve dostupan je 24 sata dnevno sve dane u godini.

Podrška žrtvama nasilja i na društvenim mrežama

Povodom Europskog dana zaštite žrtava kaznenih djela i u okviru spomenute kampanje podršku žrtvama nasilja pružili su ambasadori kampanje, osobe iz javnoga života i influenceri Maja Šuput, Marco Cuccurin, Dario Marčac, Laura Pavlović, Gloria Hršak i Igor Jadan objavivši snimke na kojima što je dulje moguće gledaju u kameru uz poruku Držat ću oči širom otvorene. Na taj način poslali su poruku da neće zatvarati oči na nasilje, već će pomoći žrtvama da potraže pomoć i prijave nasilje. Uključiti se u ovaj izazov na društvenim mrežama može svatko tko želi poslati istu poruku. Dovoljno je snimiti se gledajući u kameru što je dulje moguće i tako dati obećanje da ćemo držati oči širom otvorene i prijaviti nasilje ako ga primijetimo te pozvati naše prijatelje da se pridruže.

Partneri ove kampanje Europske komisije o pravima žrtava nasilja na nacionalnoj su razini Ministarstvo pravosuđa i uprave, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima te udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug. Podršku kampanji dale su i institucije i organizacije civilnog društva: B.a.B.e., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Centar za mirovne studije, Dom Duga Zagreb, Hrabri telefon, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Zagreb Pride i Ženska soba.

U Hrvatskoj su žrtvama besplatno dostupne usluge savjetovanja i informiranja, emocionalne i psihološke podrške, pravnog savjetovanja, skloništa, telefonske linije za pomoć i podršku, kao i druge usluge, ovisno o djelokrugu rada organizacija.