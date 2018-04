Praznik rada mnogi će iskoristiti za boravak na otvorenom, a vrijeme će im ići na ruku. Ponuda po gradovima je i ove godine standardna: red graha ili roštiljanja u vlastitom aranžmanu, red zabave, a u Zagrebu će se, tradicionalno održati i prosvjed u organizaciji sindikata.

Prvi maj je praznik koji je nekako najljepše provesti vani. Prognoza je dobra; sunčano, uz temperaturu do 27 stupnjeva na istoku Hrvatske, a nestabilnije vrijeme i porast naoblake očekuju se prema večeri kada je moguć pokoji pljusak.



Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu bit će od 9 do 14, u gorju malo niža, a na Jadranu između 14 i 19 °C. Najviša dnevna uglavnom između 22 i 27, na krajnjem istoku malo viša.

Prosvjed sindikata "Za reforme za ljude"

Ovogodišnji Međunarodni praznik rada Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata obilježit će 1. svibnja prosvjednom povorkom u Zagrebu pod sloganom “Za reforme za ljude”. Prošle godine je veliki prosvjed održan u Slavonskom Brodu.



Poziv je to, kako su naveli, Vladi za zaokretom i potpuno novom ekonomskom i socijalnom politikom te reformama koja će biti provedene u korist svih radnika i građana, a ne samo kapitala i političke "elite", poziv na provedbu reformi za kvalitetniji život i ostanak ljudi u Hrvatskoj.



Prosvjedna povorka kreće u 11 sati ispred Radničkog doma, ide Šubićevom, te Maksimirskom ulicom do Parka Maksimir. Međunarodni praznik rada prosvjedno će sindikati obilježiti i u Splitu na Marjanu, te u Karlovcu, tradicionalnom biciklijadom.

U Maksimiru grah i karanfili

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić čestitao je Međunarodni praznik rada i pozvao sugrađane na tradicionalno druženje u parku Maksimir kako bi uz prigodni zabavni program i neizostavni prvosvibanjski zagrebački grah i ove godine zajedno obilježili taj blagdan.



"Drage Zagrepčanke i dragi Zagrepčani, radnice i radnici, od srca vam čestitam 1. svibnja – Međunarodni praznik rada i blagdan sv. Josipa radnika! Osim podsjećanja na dugu i tešku borbu za radnička prava, 1. svibanj ujedno je i prigoda da današnjicu sagledamo iz perspektive onih koji stvaraju, grade, privređuju. Da vidimo gdje smo, koji su nam ciljevi i što zajedno trebamo činiti da naše društvo bude bolje, solidarnije, tolerantnije i bogatije te kako generacijama koje dolaze osigurati okružje u kojem će njihovi potencijali u njihovoj domovini doći do punog izražaja", naveo je u čestitki Bandić.

Ocijenio je da zagrebačke gradske vlasti čine sve kako bi sreću i vlastiti put mladi pronašli u svojoj zemlji i u svome gradu.



"Mi u Zagrebu vjerujemo da nam je to temeljni zadatak i zato činimo sve da, inzistirajući na načelu solidarnosti i vodeći računa o dostojanstvu svakoga čovjeka, afirmiramo rad, kreativnost i znanje kako bi sreću i vlastiti put mladi pronašli u svojoj zemlji i u svome gradu", stoji u čestitki zagrebačkog gradonačelnika u kojoj je pozvao Zagrepčane da dođu na tradicionalno prvosvibanjsko druženje u park Maksimir, koje će se održati od 10 do 18 sati.

Pregled po gradovima prikupio je portal Mirovine.hr.

Osijek - proslava na Dravi

Međunarodni praznik rada u Osijeku bit će tradicionalno obilježen na lijevoj obali Drave, kod amfiteatra. Okupljane će od jutarnjih sati zabavljati tamburaški sastav Foršpil, a za građane su spremili 2500-3000 porcija besplatnog graha. Grah će za ovu prigodu pripremiti Udruga majstora kotlića.

Split: Skup ljevičara, grah i besplatan prijevoz

Splitski SDP i Nova ljevica zajedno će organizirati proslavu Međunarodnog praznika rada 1. svibnja na Peristilu.



Grad je za tradicionalnu proslavu Praznika rada na Marjanu naručio oko 1800 porcija fažola, koji će se dijeliti u zatvorenim posudama, da ne bude prolijevanja hrane. U suradnji s Prometom, gradska je vlast osigurala besplatan prijevoz za građane: od 8 do 16 sati po dva autobusa svakih 20 minuta voze na relaciji Prima Grad – Marjan.

Rijeka: Kotlić za junake

Manifestacija “Proslava praznika rada – 1. Maj” održat će se 01. svibnja 2018.g. od 11:00 do 17:00 sati na Trgu Belveder. Za sve posjetitelje su osigurali besplatni gurmanski grah, glazbu i kutak za najmlađe. U glazbenom dijelu građane očekuje nastup Lucky benda, te Glazbeno društvo Spinčići.



Cjelodnevni program i druženje, uz preko 1000 porcija besplatnog graha s kobasicama, pancetom i dimljenom vratinom, te besplatno točenje pive, organizirao je Grad Kastav.



Dva kotlića će biti za sve posjetitelje, a jedan će biti za junake, koji vole ljuto i papreno, tako da imaju o čemu pričati par dana nakon graha.

Pula: Turnir u pljočkanju

Na Trgu Portarata obilježit će se proslava Međunarodnog praznika rada, a nastupit će KUD – SAC Lino Mariani i Puhački orkestar Grada Pule. Nakon polaganja vijenca na spomen ploču palim radnicima 1920. godine, program će se nastaviti u Park šumi Šijana uz popratni zabavni program. Tako će građani imati priliku igrati turnir u pljočkanju (tradicijska igra slična boćanju), jesti grah, a u 17.00 sati će započet turnir u nogometu.