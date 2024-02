Kako napisati dobar životopis? Stručnjakinja otkrila važne korake

Kako napisati dobar životopis (CV), pitaju se svi koji su u potrazi za poslom.

Radna iskustva, kompetencije i usavršavanja vode nas do boljih poslovnih pozicija i željenog radnog mjesta, ali početnička greška mogla bi vas koštati napredovanja. Ako sve ono što ste postigli pametno ne uobličite i prezentirate budućem poslodavcu prije nego što vas pozove na posao, do razgovora za posao možda neće ni doći.

Razgovarali smo s organizacijskom psihologinjom Dragicom Merdžan, koja je više godina radila u zapošljavanju različitih kadrova i prošla više tisuća razgovora za posao.

Naime, vrijeme koje jedan recruiter, odnosno specijalist za zapošljavanje provede na jednom životopisu jest minuta do dvije. Zato je važno da zadržite njihovu pozornost.

Format

Predložak u kojem ćete pisati svoj životopis ili kako će on izgledati nije presudan, sadržaj je važniji. Dodatan je plus da lijepo izgleda, ali to ovisi o poslu za koji se osoba prijavljuje. Ako je riječ o kreativnom sektoru, onda životopis može biti i u obliku videozapisa, prezentacije, nešto što odgovara poslu koji će osoba obavljati, govori nam Merdžan.

Tko daje oglas?

Prvo na što morate obratiti pozornost jest kome se u CV-u obraćate, tko daje taj oglas, koje su upute i koje su ključne riječi koje spominje.

"Danas se puno toga radi s umjetnom inteligencijom i neke kompanije imaju sustav koji kroz ključne riječi pregledava velik broj životopisa i onda sam izvadi zadani broj životopisa, ključne riječi u životopisu moraju biti one koje su u samom oglasu za posao", objašnjava nam Merdžan i naglašava da je pritom najvažnije biti iskren.

Pročitajte i ovo Dan materinskog jezika KVIZ Provjerite koliko dobro poznajete hrvatski jezik

Ono što organizacijska psihologinja vidi kao problem jest kada se jedan životopis šalje na više adresa. On mora biti prilagođen poziciji i uvjetima u natječaju.

Ako je oglas za posao zadan na hrvatskom, životopis mora biti napisan na hrvatskom jeziku. Životopis mora stati na dvije stranice te biti gramatički i pravopisno točan.

Redoslijed

"Poanta je da životopis ima glavu i rep, bitno je da je pregledan", napominje organizacijska psihologinja.

Ako je netko tek izišao s fakulteta, prvo stavlja ime i prezime, nakon toga slijedi fakultet, a onda volontiranja i ostala iskustva.

Kada je riječ o osobi koja je stručnjak, treba prvo staviti informacije ključne za tu poziciju, a onda slijedi edukacija.

Radna iskustva

U životopisu nije dovoljno navesti samo radno mjesto i od kada do kada je osoba bila na pojedinoj poziciji jer to, u konačnici, ne govori dovoljno.

"Na primjer, ako zapošljavam direktora prodaje, stvarno me ne zanima što je radio kao student ako je već došao do te pozicije. Kada se prijavljuje neka osoba koja ima godinu dana iskustva, naravno da će spomenuti sve projekte i radna iskustva, ali u jednoj rečenici i s nekom poveznicom", dodaje Merdžan.

Pročitajte i ovo dan kada je svijet stao "Ubili su ga jednim udarcem, to je stara metoda KGB-a": Cure nove informacije o smrti Navaljnog

"Mene zanima koliko je on akvizicija ostvario, u kojem roku, koji je bio profit – sve ono što smije reći, a da nije poslovna tajna", slikovito objašnjava organizacijska psihologinja.

Fotografija

Kada govorimo o fotografiji koju osoba prilaže uz životopis, ona mora biti poluprofesionalna, neutralna. Ona puno govori o tome koliko je osoba ozbiljno shvatila natječaj za posao i koliko je profesionalna. Ako takva fotografija ne postoji, bolje ju je ne priložiti.

"Predstavljate se budućem poslodavcu, nećete s njim ići u disko, nego ćete raditi za njega", kaže Merdžan, koja napominje da je važno da su to fotografije bez grimasa.

Životopis = ulaznica

Ako pratite ove korake, veća je vjerojatnost da će baš vaš životopis biti predstavljen poslodavcu i da ćete u konačnici biti pozvani na razgovor za posao.

"Životopis je prilika da se pohvališ, da poslodavac kaže wow, da kaže on/ona ima sve što tražim. Kada bismo gledali na to kao neku ulaznicu, morate imati odgovarajuću ulaznicu za radno mjesto", zaključuje organizacijska psihologinja Dragica Merdžan.