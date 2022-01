Novogodišnju noć daleko od svojih obitelji proveo je velik broj policajaca koji štite hrvatsku, ali i europsku granicu. S graničarima na području ličko-senjske policijske uprave bio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Krijumčar iz Srbije koji luta bespućima Like u snimci vjerojatno ni sam nije svjestan da ga pod budnim okom u koordinacijskom centru u Korenici prati Željka.

"Zapeo nam je za oko zbog neuobičajenog kretanja. Sumnjivo nam je bilo to što se on sporije kretao od uobičajenog. Stajao je nekoliko puta. Na kraju je stao na nekom poljskom putu", kazala je Željka Butković iz PU ličko-senjske.

Vrlo brzo kamera je snimila i vozilo koje je krijumčaru bilo prethodnica, odnosno dojavljivač na kojoj lokaciji je policija. Sve ekipe krenule su u akciju.

"Ophodnje su presrele i zaustavile kombi vozila te su unutra pronašle 17 stranih državljana bez putnih isprava", kaže Željka.

Ovako je započela blagdanska smjena granične policije u Korenici. Dok je Željka koordinirala akcijom uhićenja, druga ekipa pozicionirala se u mjestu Gornji Vaganac.

"Osiguravamo ovaj kamion gdje su zatečeni migranti prije nekoliko dana i vršimo kontrolu vozila", rekao je Roberto Barčot. Iako 400 kilometara udaljen od svoje rodne Vela Luke, Robertu ovo nisu prvi radni blagdani.

"Navikao sam se na ovaj posao, znam da blagdane neću vjerojatno provesti kući, ali ako to voliš ništa nije problem", kaže Roberto.

Nekoliko kilometara dalje s novim vozilima u nadzor granice krenula je i Marija.

"Upravo se vozimo makadamskim putem, idemo prema ličkoj Plješevici. Temperature su i do -15. Kad god dođeš u smjenu ne znaš kako će ti smjena završiti ili kako će ti dan proći", kaže Marija Kostelac.

Zajedno s partnerom Dariom provjerava dojavu o mogućem sumnjivom kretanju uz granicu.

"Za nas neke koji večeras radimo i nema blagdana, na poslu smo, družimo se sa kolegama. Bitno je da smo uigran tim, da se poznajemo. Jer kako ja štitim nju, tako će i kolegica štititi mene", kaže Dario Bobinac.

Iako na ovoj poziciji nisu nikog zatekli, desetak kilometara dalje na samoj crti razgraničenja s Bosnom i Hercegovinom posljednje sate 2021. granicu je čuvao Mario.

"Posla ima, uvijek se nešto nađe, brzo prođe smjena i tako", kaže Mario Kraljić. Od spašavanja trudnice, do izvlačenja migranata iz minsko sumnjivog područja sve je to samo mali dio priča u kojima je sudjelovao Mario. No sve je lakše kad na kraju dana imaš podršku obitelji.

"Teško mi padne što nisam nekad na Božić kući s obitelji, ali oni to shvaćaju. Eto, bit će možda drugi Božić kod kuće možda i to će biti sve ok onda", smatra Kraljić.

Granice čuvalo više od 1000 policajaca

Kako je protekla novogodišnja noć na granici provjerio je i reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić, koji je razgovarao s načelnikom PGP Korenica Goranom Matijevićem i voditeljem službe za granicu PU ličko-senjske Mladenom Matovinovićem.

"Više od 1000 policajaca radilo je na osiguravanju državne granice u novogodišnjoj noći", izvijestio je Mikić te dodao kako se ne radi samo o Ličko-senjskoj županiji već i o Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj. Kako je prošla noć na području Ličko-senjske županije?

"Noć je prošla mirno uz nekoliko desetaka pokušaja ilegalnih prelazaka što smo uspješno zaustavili prije granične crte", kazao je Matijević.

U postaji Korenica ima više stotina policajki i policajaca, a dolaze iz svih dijelova Hrvatske, od Dubrovnika do Osijeka, rekao je Matijević te dodao kako su zastupljeni svi rodovi, od interventne i specijalne policije, preko kriminalističke i prometne.

Matovinović je kazao da je tijekom prošle godine bilo malo manje nezakonitih prelazaka granice na području županije. Policiji pomažu i potražni psi, a Mikića je zanimalo koja je njihova uloga. "Potražne pse koristimo za nadzor granice. Oni otkrivaju tragove kretanja nezakonitih migranta", rekao je Matovinović.

Krijumčari su i dalje dosta aktivni i voditelj službe za granicu kaže kako su prije nekoliko dana zatekli veću skupinu u nezakonitom prelasku.

Reporter je pitao koliko im mještani pomažu. "Mještani nam jako pomažu, ali mi imamo suradnju i s drugom stranom. Razmjena informacija ide od početka migrantske krize", rekao je Matovinović.

Ono što mi svim graničarima u novoj 2022. možemo poželjeti jest - što manje posla.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



