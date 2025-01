U drugom krugu predsjedničkih izbora do nedjelje poslijepodne glasovalo je 34, 77 posto birača, odnosno 1. 154. 438, objavilo je u 17 sati Državno izborno povjerenstvo (DIP). Odaziv je nešto slabiji nego prije dva tjedna kada ih je do istog vremena, do 16, 30 sati, glasovalo 1.195. 377 birača ili 36, 09 posto.

Ove nedjelje izašlo je 41 tisuća birača manje, pokazuju podaci sa 94 posto obrađenih biračkih mjesta.

U Izbornom specijalu Nove TV, prof. Tihomir Cipek komentirao je kažnjavanje birača za neizlazak na izbore.

Cipek smatra da nema koristi od kažnjavanja birača.

"Kazne su male. Samo tri države EU-a imaju obvezu izlaska na izbore. Smatra se da je demokracija stvar slobode. Hoćete li si uzeti tu slobodu ili ne. U Belgiji plaćate kaznu od 40 do 80 eura. To i nije nešto financijski, ali primjerice, ako ne izlazite na izbore ne možete dobiti posao u državnoj službi. To je prava kazna".

Voditelj Izbornog specijala Hrvoje Krešić kaže da bi to u Hrvatskoj bila velika kazna i ozbiljno kažnjavanje, s obzirom na broj zaposlenih u državnim i javnim službama.

"To bi bila kod nas izrazito oštra kazna. Ideja je da trebate biti odgovoran građanin", suglasan je Cipek.

U Luksemburgu kazne idu u 200, do tisuću eura, pa i dvije tisuće eura, ali to se ne primjenjuje već 50 godina. Mrtvo slovo na papiru.

Treća zemlja je Grčka. "Grčka je nekad imala knjižicu, kao kod Mao Ce-tunga. Onda vam ljudi udare štambilj da ste izašli. To su u međuvremenu ukinuli. To je i tamo mrtvo slovo na papiru", pojasnio je Cipek.

