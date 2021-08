Piloti, operni pjevači, kontrolori leta… Zatim policajci, vatrogasci, strojovođe... To su neke od kategorija osoba koje u Hrvatskoj imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ili jednostavnije rečeno – beneficirani radni staž. No ostvarenje tog prava ne mora nužno biti vezano uz određena zanimanja. Na koga se to odnosi, kako se i gdje podnosi zahtjev, što treba od papira? Imamo sve odgovore.

Pravo da im se staž računa s povećanim trajanjem, odnosno da se snižava dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu imaju i određene osobe s invaliditetom.

Na koga se to odnosi?

Redom su to: osobe oboljele od distrofije, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti. Pravo imaju i slijepe i gluhe osobe, gluhoslijepe, zatim oni oboljeli od reumatidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva, osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica. I osobe s Downovim sindromom.

Kako se računa staž?

U tim slučajevima 12 mjeseci provedenih na poslu, računa se kao 15 mjeseci, što je uvjet za sniženje dobne granice za starosnu mirovinu. Dobna granica za stjecanje prava za starosnu mirovinu, snižava se po jednu godinu za svakih pet godina provedenih u osiguranju koje se računa 12 mjeseci kao 15 mjeseci.

Što ako radim samo pola radnog vremena?

I tada imate pravo na beneficirani radni staž.

"Navedenim osiguranicima računa se staž osiguranja s povećanim trajanjem ako su zaposleni s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom, koje se prema općem propisu, kojim se uređuju radni odnosi i kolektivnom ugovoru, smatra kao zaposlenje s punim radnim vremenom te se osiguraniku – osobi s invaliditetom računa staž osiguranja s povećanim trajanjem i po osnovi zaposlenja s nepunim radnim vremenom", napominju u HZMO-u.

Kome podnijeti zahtjev, što priložiti...

No kako to izgleda u praksi? Našli ste posao, želite ostvariti to svoje pravo? Za to vam treba rješenje HZMO-a kojem i podnosite zahtjev. Tiskanica zahtjeva može se kupiti u Narodnim novinama ili naći na stranicama HZMO-a, na ovom linku. Nakon što zahtjev popunite, vlastoručno potpišete priložite i presliku osobne iskaznice i medicinsku dokumentaciju. To dostavljate područnom uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta. Oni to zatim šalju Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI). Na temelju nalaza vještačenja, oni donose rješenje.

Prema odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja, nalaz i mišljenje se donosi na temelju osobnog pregleda osiguranika i medicinske dokumentacije.

No na stranicama Zavoda trenutno stoji obavijest kako su, zbog epidemije koronavirusa, do daljnjeg otkazani pregledi u procesu vještačenja koja se trenutno provode temeljem medicinske dokumentacije.

Rješenje je gotovo, što sad?

Kad konačno dobijete rješenje, nosite ga poslodavcu koji je dužan prijaviti HZMO-u početak, promjenu i prestanak rada osiguranika.

Moram li opet na pregled ako mijenjam posao?

Rješenje je konačno, jednom kad ga dobijete, ne morate ići na nove kontrole, niti u slučaju promjene radnog mjesta.

Što ako imam svoj obrt, teče li i tada beneficirani staž?

U HZMO-u podsjećaju da su 10. travnja 2021. na snagu stupile izmjene Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

"Računanje staža osiguranja s povećanim trajanjem i snižavanje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu prošireno je i na osiguranike – osobe s invaliditetom samostalne obveznike plaćanja doprinosa".