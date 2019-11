Od danas na 840 kilometara autocesta i 1520 kilometara županijskih i državnih cesta diljem Hrvatske obvezna je zimska oprema. To pravilo vrijedi do 15. travnja, bez obzira na vremenske prilike i neprilike. U protivnom, kazne su od tisuću do čak trideset tisuća kuna.

U jednoj riječkoj vulkanizerskoj radionici na dan ovih dana prođe i do 250 vozila. Vozači strpljivo čekaju na promjenu guma. Skidaju se ljetne i stavljaju zimske.

"Znam da od 15. mora biti zimska oprema i ja to redovito ispunjavam tu obavezu", rekao je Josip.

Radnici rade ubrzano. Od danas, 15. studenoga, na zimskim dionicama obvezna je upotreba zimske opreme bez obzira na vremenske prilike. Razliku u gumama objašnjavaju stručnjaci.

"U prvom redu razlika je u smjesi gume u konstrukcijii gornjeg sloja. Smjesa gume je mekša pa kad temperatura padne ispod 7 stupnjeva, te gume pokazuju prava svoja svojstva“, objasnio je Dražen Misirača, voditelj vulkanizerske radnje.

Ako na vozilu nema zimskih guma na zimskoj dionici ne prijeti vam kazna pod uvjetom da imate, kako je rekao Boris Skeledžić, voditelj Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU Primorsko-goranske, ljetne pneumatike s dubinom profila od najmanje 4 milimetra i lancima koji su pripremni za stavljanje na vozilo.

Od 1. kolovoza drastično su povećane kazne za prometne prekršaje. U policiji ističu da je smanjen broj teških nesreća.

"Najvažnije je da su se smanjile posljedice u prometnim nesrećama. Manji je broj poginulih na razini Republike Hrvatske, a i puno je manji broj teže i lakše ozlijeđenih“, rekao je Boris Skeledžić, voditelj Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU primogrsko-goranske.

U deset godina u Hrvatskoj je u prometnim nesrećama smrtno stradalo 3700 osoba, koliko primjerice broji stanovnika općina Antunovac kod Osijeka.

"Moramo promijeniti obrazac kontrole, prilagoditi se najpogibeljnijim situacijama, a to su noći vikenda. Pogotovo kad su loše vremenske prilike", misli Željko Marušić, sudski vještak za promet

Treća nedjelja u studenom obilježava se kao Svjetski dan sjećanja na žrtve u prometu. Veliki dio tragičnih nesreća mogao je biti spriječen samo da su se poštovala prometna pravila.

U svijetu u prometu godišnje pogine 1,3 milijuna ljudi

Sudeći po današnjim gužvama i višesatnim čekanjima u vulkanizerskim radionicama čini se da vozači poštuju zakonsku odredbu o zimskoj opremi. A i policajci govore kako su već prošle godine primijetili puno manji broj vozača koji su se kretali bez zimske opreme. Očito su shvatili da je jeftinije kupiti četiri zimske gume nego platiti dvije ili tri kazne u iznosu koji je sada već od 1000 kuna. Zimske gume su važne na mnogim dionicama: Na preko 2300 kilometara autocesta, županijskih i državnih cesta od danas pa do 15. travnja zabranjeno je prometovati ako nemate zimske gume ili četiri dobre ljetne gume i lance spremne za stavljanje na pogonske kotače. Inače, nesreća se može jako dogoditi.

U svijetu godišnje u prometnim nesreća pogine 1,3 milijuna ljudi. Čak 50 milijuna biva lakše ili teže ozlijeđeno.

