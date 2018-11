Promociju kontroverzne knjige "Radni logor Jasenovac" Igora Vukića u četvrtak u Gradskoj knjižnici na nekoliko su minuta prekinuli šibenski antifašisti.

Kako organizatori i dio posjetitelja nisu dali Zoranu Restoviću, predsjedniku Udruge antifašističkih boraca Šibensko-kninske županije, da pročita imena Šibenčana pogubljenih u Jasenovcu, antifašisti su uz negodovanje ostatka publike izašli iz multimedijalne dvorane knjižnice.

Šibenski antifašisti odlučili su se na ovu akciju zgroženi činjenicom da Igor Vukić u svojoj knjizi relativizira ustaške logore u Jasenovcu i to masovno stratište opisuje kao mjesto ugodno za život, u koji su logoraši skoro pa odlazili na godišnji odmor, piše ŠibenikIn.



Okupljeni su u prvoj rečenici predstavljanja knjige čuli da se u Jasenovcu radilo samo do podne, a katkad do podne i pol. Logoraši su za okrjepu dobivali raznorazne povrtne juhice, a katkad je bilo i onih od goveđih kostiju. Tu i tamo uprava logora bi servirala logorašima i nešto konjetine.

"Dopustite mi da pročitam imena Šibenčana pogubljenih u Jasenovcu", digao se Zoran Restović, ali to je sve što je uspio reći. Nakon toga nastala je dvominutna prepirka i naglašavanje, koje je lako moglo prerasti u ozbiljniji incident da antifašisti nisu napustili knjižnicu.

Predavanje je tako nastavljeno dalje. U publici nije bilo niti jednog istaknutijeg člana HDZ-a i SDP-a, a od viđenijih političara bio je tu Goran Grguričin i Milorad Mišković Casper, kao i bivši saborski zastupnik Ivan Ninić. Manje-više svi su se ogradili od ove promocije pa čak i sama Gradska knjižnica.