Dario Juričan pohvalio se na Facebooku rješenjem Ministarstva uprave koje mu dopušta da se zove Milan Bandić.

Juričanu je u svibnju 2019. odobren zahtjev za promjenu imena u Milan Bandić, no Ministarstvo uprave rješenje je ukinulo. Juričan se na to žalio, pa je Upravni sud u listopadu presudio u njegovu korist. No Ministarstvo je unatoč toj presudi donijelo novo rješenje.

Upravni sud poništio ga je presudom od 1. prosinca ove godine. Juričan, koji je u međuvremenu i prikazao Kumeka, film o Milanu Bandiću, objavio je obrazloženje presude.

Sud kaže da svatko ima pravo promijeniti ime, uz iznimke.

"Zainteresirana osoba Milan Bandić pogrešno tumači smisao navedene iznimke jer se iznimka odnosi na ona imena kojima bi se vrijeđali drugi ljudi, pravni poredak i javni moral, ako bi se radilo o želji npr. da se osobno ime promijeni u Adolf Hitler ili Benito Mussolini, dok samo ime Milan Bandić za sada u Republici Hrvatskoj nema takve konotacije, a što je sud također istakao u ranijoj presudi. Slijedom iznesenog, u Republici Hrvatskoj jednako se dopušteno zvati Ivan Horvat i Milan Bandić, kao i imenom bilo kojeg drugog političara, pri čemu je irelevantno koliko još ljudi se tako u Hrvatskoj zove, bez obzira na to radi li se o jednoj ili tisuću osoba s istim imenom, nitko te osobe neće smatrati zainteresiranim osobama u postupku promjene imena druge osobe niti se takve osobe u upravnim postupcima promjene imena pozivaju da daju svoje dopuštenje da se netko zove isto kao i oni", stoji u obrazloženju.

Ministarstvo mora Juričanu nadoknaditi i trošak postupka u visini 6250 kuna.