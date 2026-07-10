Božinović komentirao spor MORH-a i Milanovića i "duboku državu": "Ne bi bio prijavljen bez dokaza"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u petak da je Ministarstvo obrane (MORH) u svojem priopćenju istupilo s preciznim činjenicama, komentirajući spor predsjednika Zorana Milanovića i MORH-a oko projekta vojnog transportnog aviona.

Ministarstvo obrane ranije je odbacilo tvrdnje Milanovića o projektu vezanom uz transportne zrakoplove Airbus A400M Atlas, poručivši da on iznosi neistine i dezinformira javnost te je istaknulo da Glavni stožer tijekom pripreme neobavezujućeg Pisma namjere nije imao primjedbi.

Predsjednik Milanović izjavio je pak da bi odluku o sudjelovanju Hrvatske u projektu trebalo preispitati te ustvrdio da je Glavni stožer Oružanih snaga RH izrazio rezervu prema tom rješenju. Ocijenio je i da je riječ o velikom transportnom zrakoplovu koji bi Hrvatska koristila vrlo rijetko.

Božinović je nakon sjednice Sabora rekao novinarima da bi volio kad bi se svi držali činjenica.

"Ne mogu govoriti o svemu što je tome prethodilo, ali činjenice koje je iznio MORH su dosta precizne o tome kakav je stav zauzimao Glavni stožer Oružanih snaga i kakve su izjave davali svi relevantni akteri u tom smislu", kazao je Božinović.

Podsjetio je da je MORH prije 12 godina odustao od svojih transportnih sposobnosti te da smo imali zrakoplove koji, kako je ocijenio, možda nisu mogli doći do dalekih destinacija, ali su mogli poslužiti svrsi.

Božinović je komentirao i donošenje rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, nakon što su Domovinski pokret i HDZ proveli konzultacije i došli do obostrano prihvatljivih rješenja.

"Kada govorimo o politici prema BiH, mislim da svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj - da Hrvati budu u potpunosti ravnopravan narod onako kako je to i slovo i duša Daytona i Ustava BiH", rekao je ministar.

Ocijenio je kako je dobro da je došlo do dogovora između HDZ i DP-a te da upravo zato postoje koalicije i koalicijski partneri.

"Obuljen Koržinek je radila svoj posao najbolje što je mogla"

Božinović je rekao i da se pokazalo da je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek radila sve po zakonu, referirajući se na zahtjev Vlade da joj se EPPO ispriča zbog insinuacija da je bila uključena u aferu Geodezija, čime se pokušalo utjecati na izbore

''Činjenica je da je ministrica cijelo vrijeme bila napadana u medijskom prostoru, ali i da su ti napadi bili potkrijepljeni nekim dokumentima do kojih se ne može doći istraživačkim radom, već je možda, ne kažem da je to činjenica, netko želio stvoriti javnu percepciju u osjetljivom predizbornom razdoblju da je ona tu nešto pogodovala i prekršila zakon'', rekao je Božinović.

Istaknuvši da je ministrica Obuljen Koržinek radila svoj posao najbolje što je mogla i u skladu sa zakonom, Božinović je ocijenio da je riječ o napadu za koji se pokazalo da ona nije bila odgovorna. ''I što ćemo sada?", dodao je.

O optužbama da je policija upala u prostor stranke Možemo

Komentirao je i uhićenje 39-godišnjaka koji je godinama slao lažne dojave o bombama, među kojima i one u stranci Možemo, istaknuvši da policija u takvim slučajevima uvijek izlazi na teren, provodi protueksplozijski pregled mjesta.

Pritom je naglasio da je policija utvrdila kako je riječ o lažnim dojavama, ali da nije prestala raditi na otkrivanju počinitelja.

Podsjetio je i kako je bilo optužbi da je policija upala u prostor stranke Možemo i da je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić o tome napravila objavu na društvenim mrežama.

''Unatoč tome što je policija bila politički napadnuta, ona je nastavila raditi svoj posao i provoditi izvide koji su rezultirali uhićenjem počinitelja koji je u istražnom zatvoru'', istaknuo je.

Božinović je dodao da je najmanje što se može očekivati da saborska zastupnica koja je alarmirala javnost na temelju neprovjerenih informacija prizna da je pogriješila.

''Da ne kažem da bi bilo pristojno da se ispriča onima koji su bili napadnuti da politizirano nastupaju u ovim slučajevima. Nije mi namjera voditi tu vrstu polemike. Samo bih volio da svi koji sudjeluju u javnom i političkom životu da ne koriste institucije za svoje trenutne političke probitke'', kazao je.

Govoreći o Uskokovom proširenju istrage u petak vezano za manipulaciju zemljištem u Bujama, ministar je potvrdio da su uhićene dvije osobe.

O istupu saborskog zastupnika Josipa Jurčevića: "Ne bi bilo uhićenja bez dokaza"

Božinović se dotaknuo i uhićenja Jone Javora Jurčevića, sina nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, zbog pokušaja razbojstva i pokušaja nanošenja teške tjelesne ozljede.

''Tko je počinitelj, čiji je sin ili rođak, to sigurno nije predmet kojim se bavi sustav, a pogotovo da je nešto o tome govorim'', ocijenio je.

Komentirajući istup Josipa Jurčevića nakon uhićenja njegova sina kako iza svega stoji "duboka država", Božinović je istaknuo kako osumnjičeniku sigurno ne bi bio određen istražni zatvor, odnosno ne bi bio kazneno prijavljen bez dokaza.

Upitan ima li duboke države, Božinović je odgovorio kako ima ''dubokog mora''.

Ministar se osvrnuo i na napad nožem na policajku tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na Ugljanu.

Rekao je da je ozlijeđena policajka izvan životne opasnosti i da će joj sustav pružiti svu moguću pomoć i potporu. Naglasio je da je počinitelj uhićen te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje.

Ministar je otkrio i da je počinitelj dosad prekršajno i kazneno prijavljivan za prijetnje i oštećenje tuđe stvari. ''To ga očito nije demotiviralo da napadne i ugrozi život policijske službenice'', zaključio je.