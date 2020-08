Josipa Rimac u četvrtak ujutro je iz Remetinca dovezena u USKOK. Proširena je istraga. Iznijela je obranu i ne osjeća se krivom. Na pitanja USKOK-a nije htjela odgovarati. U petak je očekuje novu odluku suda o istražnom zatvoru.

Josipa Rimac neće u petak napustiti zidine remetinečkog zatvora - ona ostaje ovdje i videolinkom će biti uključena na ročište. Ono što je potvrđeno jest da USKOK traži produljenje istražnog zatvora i to zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Naime, USKOK mora ispitati još šestero svjedoka po ranijim rješenjima, a nastavno na proširenje istrage istražitelji moraju ispitati još 17 novih svjedoka.

Dakle sveukupno 23 svjedoka Josipu Rimac dijele od slobode. Konačna odluka biti će na sucu istrage koji je ročište sazvao sutra u 13 sati.

Treba reći kako u ovakvim Uskočkim predmetima istražni zatvor može biti određen u trajanju i do godine dana, tako da Josipa Rimac još nije niti na polovini.

Zatražila 6+6

Iza nje su tek tri mjeseca iza rešetaka. Iz Vlade je potvrđeno kako je kao državna dužnosnica Josipa Rimac zatražila da prima plaću po modelu 6+6.

Za sada je to još uvijek u postupku, no zakonski nema nikakvih ograničenja da ona taj bonus ne iskoristi. Svakako će biti zanimljivo kada krene sudski postupak, budući da su brojna poznata politička imena obuhvaćena policijskom istragom - no kada će Josipa Rimac sjesti na optuženičku klupu još je teško prognozirati.

Do tada Josipa Rimac ostaje u remetinečkom režimu - a to je da svakodnevno može pojesti 3 tisuće kalorija, da se budi u šest ujutro, a da je gašenje svjetala u deset navečer.

