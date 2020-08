Lopovi su prošlog vikenda u Virovitici opljačkali stan Josipa Đakića, predsjednika HVIDRA-e i saborskog zastupnika HDZ-a.

Josipu Đakiću, predsjedniku HVIDRA-e i HDZ-ovu saborskom zastupniku, prošlog vikenda netko je provalio u stan u Virovitici. Đakić je za Slobodnu Dalmaciju potvrdio da su mu iz stana ukradeni novac i nakit ukupne vrijednosti više od 25.000 kuna.

''Sve se odigralo dok sam ja bio u Kninu. Očito su znali da sam na proslavi, pratili me i odlučili iskoristiti priliku dok nikoga nema u stanu'', rekao je i otkrio da su mu ukradeni nakit i novac.

Đakić je ispričao da je njegova prijateljica prva došla do stana, a kada je stavila ključ u bravu nije mogla otključati vrata. ''Odmah me zvala, a moja prva reakcija je bila pitanje je li išla do pravog stana. Kat ispod, naime, živi moja prva supruga. I meni se s ključem dogodilo isto, nisam ga mogao okrenuti. Odmah smo zvali policiju, oni bravara, a kada smo konačno usli, imali smo što za vidjeti'', rekao je predsjednik HVIDRA-e Slobodnoj Dalmaciji.

Dodao je da su se u Virovitici zaredale slične krađe te da su njegovu prijatlju prije tri mjeseca ukradeni novac, zlato i oružje.