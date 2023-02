Josipa Rimac posljednji je put put u javnosti govorila prije dvije i pol godine, kada je izašla iz Remetinca. U novom intervjuu sada otkriva niz detalja o SMS-ovima, šefici DORH-a i AP-u.

Josipa Rimac u intervjuu je govorila o tome tko je AP iz SMS-ova i zašto šefica DORH-a Zlata Hrvoj-Šipek negira kontakte s njom.

"Legalist sam i smatram da vrijeme istrage nije vrijeme u kojem bih trebala davati intervjue i utjecati na smjer postupka koji se vodi protiv mene. Prošle su tri godine i podigle su se optužnice koje do danas nisu bile potvrđene. Mnogi su imali nešto za reći, vrijeme je da i ja nešto kažem.

Dobivala sam više prijetnji. I ne samo ja, već i članovi moje obitelji. Kada u poštanskom sandučiću dobijete sadržaj telefona i komunikaciju s osobama, to nije niti malo ugodno niti se osjećate sigurno. Voljela bih kad bih znala tko je to radio. Ja sam sve to prijavila nadležnim institucijama", navela je Rimac.

"Ne bojim se niti jednog sadržaja poruke u mom mobitelu. Nije ugodno da netko kopa po vašem životu, i one poruke koje se ne tiču samog predmeta da kruže okolo te da ih čitaju svi i šira javnost. To je vjerojatno bila jasna poruka da ako budem govorila, da će oni imati što pokazati", kazala je.

"Poruke s Gabrijelom Žalac samo su set poruka, a u trenutku kada sam lišena slobode bile su izašle sve poruke, i to u vrijeme kada nisam mogla išta komentirati niti upozoravati. AP? U mojoj komunikaciji imate puno nadimaka i inicijala, ali ovo je već zadiranje u predmet. Ako to sutra bude dio koji se nalazi u istražnom postupku, onda ću o tome govoriti", istaknula je u intervjuu za RTL Danas.

"Razgovarala sam sa Zlatom Hrvoj-Šipek"

Komentirala je i navode da je razgovarala s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj-Šipek. "Ono što što ću potvrditi jest da smo razgovarale i da su teme bile vjetroelektrane. Sadržaj ne mogu komentirati sve dok to nije predmet istrage. Sjećam se svih detalja i rasporeda sjedenja. Ali naglasit ću da ne vidim ništa sporno o tom sastanku."

Na pitanje zašto šefica DORH-a tvrdi da komunikacije nije bilo, Rimac odgovara: "To ćete nju morati pitati. To nije bio jedini sastanak u DORH-u u kojem se upozoravalo na problematiku imovinskopravnih odnosa. Godinu-dvije prije toga bila sam kao saborska zastupnica kod tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i pričali smo o istoj temi neriješenih odnosa na relaciji Hrvatske šume - Ministarstvo imovine - investitor. To vam govori dovoljno o tome."

"Večeras se nisam došla obračunavati ni sa svojom bivšom strankom, kolegama ni prijateljima. Došla sam reći da, nažalost, postoje dvostruka mjerila, da pravila nisu jednaka za sve. Morate shvatiti da su titule prolazne, nikad nisam patila od titula. Važno je da ste prije svega čovjek, sutra titule odu, a ostanete prijatelj ili čovjek prema prijateljima ili to niste. Zato što sam bila čovjek borila sam se za svakog, i poduzetnika i sugrađanina, i nije mi bilo teško nazvati ni portira, ni državnog tajnika, ni premijera da bih riješila određeni problem."

Istaknula je i da se s premijerom Plenkovićem nije čula već duže vrijeme, a o povratku u politiku kaže: "Nikad ne reci nikad, ali nemojmo žuriti s tim, pred nama je jedan dosta dug proces."

Oglasio se i DORH

DORH je u srijedu navečer odbacio tvrdnje Josipe Rimac da je ona imala sastanak s glavnom državnom odvjetnicom Zlatom Hrvoj-Šipek na kojem su razgovarale o vjetroelektranama.

DORH u odgovoru medijima ističe da je sastanak održan 15. listopada 2019., na temu rješavanja povrata nekretnina i naknade za oduzetu imovinu na Braču, a ne na temu crkvenog zemljišta u Kninu i Vjetroparka.

Odvjetnica optužene Josipe Rimac je za potrebe obrane u navedenom kaznenom postupku podnosila zahtjeve za dostavom zapisnika/službene zabilješke o navodnom sastanku na inicijativu Josipe Rimac na temu „Vjetroelektrane Krš-Pađane“, no takvog dokumenta nema s obzirom da se sastanak na tu temu nije održao, kaže se.

Kao što i piše u navedenim SMS-ovima, sastanak je tražila Josipa Rimac i održan je sa zamjenicima tadašnjeg Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

Optužena Rimac će svoju obranu iznositi pred sudom, s obzirom da je USKOK podigao protiv nje optužnice, a ovakvi javni istupi i dalje dokazuju i pokazuju da se osumnjičenici, okrivljenici, optuženici mogu braniti kako god njima odgovara pa i diskreditacijom troje dužnosnika i savjetnika, stoji u odgovoru DORH-a.