Iz DORH-a je priopćeno kako će rekonstruirati nestali spis, povezan uz Milijana Brkića.

Ispred DORH-a bila je novinarka Josipa Krajinović koja je za Dnevnik Nove TV doznala kada se može očekivati rezultat rekonstrukcije i jesu li iz DORH-a ponovno počeli pozivati svjedoke na ispitivanje.



"Kako u DORH-u objašnjavaju, za rekonstrukciju nema roka, no oni iz dana u dan rade i utvrđuju činjenice. Zanima ih što se u tom lancu odgovornosti dogodilo, tko je odgovoran za nestanak spisa. Dakle, sad se vodi unutarnji nadzor s ljudima unutar sustava, a za očekivati je da će pozvati na razgovor i državne odvjetnice koje su u to vrijeme bile čelnice Općinskog državnog odvjetništva i Županijskog državnog odvjetništva, a koje više nisu u sustavu.

Kako objašnjavaju u Državnom odvjetništvu, one mogu samo dobrovoljno doći i odazvati se na sami poziv. Zanimljivo je i što će u razgovoru reći tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić i koja on saznanja o cijelom slučaju ima.

Sadašnji glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić kaže da on s detaljima tog slučaja nije bio upoznat iako je on te 2011. godine bio Bajićev zamjenik. Logično je da će oko ove priče pozvati i samog Milijana Brkića kojeg se povezuje i u javnosti spominje kao onoga tko je otkrivao te tajne podatke. Nemamo potvrdu iz Državnog odvjetništva hoće li ga doista i zvati. Oni kažu da nigdje formalno nije ni uneseno da je ikad itko u tužiteljstvu s njim te 2011. godine obavio razgovor.

Nestanak spisa povezan uz slučaj elitne prostitucije

Nema potvrde ni hoće li zvati policajca koji je dostavio to posebno izvješće, no kako nam sam Milijan Brkić odgovara na naš upit, kaže on će se svakako odazvati na svaki poziv iz tužiteljstva. Ne treba zaboraviti da je cijela ova afera povezana i sa slučajem elitne prostitucije. Pojavila su se tada dva spisa i kao drugi spis je pokrenut taj predmet protiv nepoznatog počinitelja koji je u okviru te istrage o elitnoj prostituciji odavao službene tajne podatke.

Treba pričekati što će donijeti taj obnovljeni spis i hoće li oni onda dalje pokretati opet postupak, hoće li tužiteljstvo danas, nakon obnove spisa, imati ikakve dokaze kako bi utvrdili tko je taj tko je odavao tajne podatke. Znamo da je taj slučaj elitne prostitucije bio ekspresno riješen. Bio je zatvoren za javnost, a kao argument se navodilo da žele zaštititi optuženike i svjedoke koji su ugledni obiteljski ljudi i da se zaštiti njihov identitet od same javnosti.

Cijeli ovaj slučaj se pretvorio u pravu političku i pravnu trakavicu. Za sada čekamo što će tužiteljstvo utvrditi o tome gdje je nestao spis."

