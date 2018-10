DORH je pokrenuo unutarnji nadzor zbog curenja informacija, a glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić kazao je kako nema dokaza da je Brkić bio ispitan vezano za odavanje informacija u istrazi oko elitne prostitucije.

Državno odvjetništvo, kako doznajemo, provest će unutarnji nadzor i u tijeku su razgovori s tužiteljima i ljudima iz sustava koji bi mogli imati saznanja o spisu iz 2011. koji je zagubljen.

Riječ je o predmetu koji je vodilo Općinsko državno odvjetništvo protiv nepoznatog počinitelja zbog odavanja službene tajne iz istrage o elitnoj prostituciji, a što se povezuje s Milijanom Brkićem.

Očekuje se da će tužiteljstvo i s njim kontaktirati vezano za navode da ga je tužiteljstvo već ispitivalo jer nema formalnog traga da je to i učinjeno.

Ispitivanje svjedoka u tom slučaju vodio je sudac istrage na Županijskom sudu u Zagrebu.

Predsjednik tog suda Ivan Turudić za Dnevnik Nove TV rekao je da na Sudu imaju puno "kir" predmeta.

"To su predmeti kaznene istražne radnje. Neke od njih dostavili smo Državnom odvjetništvu, neke nas nisu tražili pa ih nismo niti dostavili. Istražni sudac ispitivao je svjedoke, na okolnosti na koje je naveo državni odvjetnik. On je ispitao svjedoka, sačinio zapisnik i dostavio zapisnik Državnom odvjetništvu. Bilo je nekoliko svjedoka, ne znam koliko ukupno, pet do deset", kazao je Turudić

Turudić tvrdi da među njima nije bio Milijan Brkić.

"Ne znam spominje li se u ikakvoj službenoj dokumentaciji Milijan Brkić. Kad sam slao, vidio sam na svakom zapisniku tko je ispitan, tamo nije bilo gospodina Brkića", siguran je Turudić.