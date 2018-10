Županijski sud u Zagrebu Općinskom državnom odvjetništvu poslao je dio spisa vezano uz curenje informacija u slučaju elitne prostitucije.

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić u razgovoru za N1 televiziju kazao je kako je sud jučer Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu poslao dio spisa vezano uz aferu curenja informacija u slučaju elitne prostitucije iz 2011. godine.

Turudić ističe kako je sud poslao dio spisa kojeg je od njih zatražilo ODO.

"Sud nije izgubio spis u dijelu u kojem ga je zastupao, jučer smo ga pronašli i na zamolbu Državnog odvjetništva dostavili dijelove spisa koje je zatražilo Općinsko državno odvjetništvo.Spis nisam gledao, a sudac koji je to radio je otišao u mirovinu", kaže Turudić.

Turudić je rekao da se na Županijskom sudu, koliko je njemu poznato, ime Milijana Brkića nije spominjalo.

"Koliko je znam, nije se vodio postupak protiv Brkića, već protiv nepoznatog počinitelja", kaže Turudić.

Komentirao je izjavu predsjednika Odbora za unutarnju politiku Ranka Ostojića da je upravo sud zaključio predmet.

"To je neistina i nepoznavanje Zakona o kaznenom postupku, Sud nije to mogao učiniti niti je bio pozvan da to učini. Spis je dostavljen državnom odvjetniku radi donošenja državnoodvjetničke odluke. Da kažem jednostavnije, to je odluka hoće li se nastaviti ili ne s postupkom, hoće li se podići optužni akt ili će se postupak obustaviti.To nije ovlast istražnog suca nego državnog odvjetnika. Uloga suda je završila kad su proveli hitnu istražnu radnju. Ne znam, u pogledu Suda nema elemenata zataškavanja, sve je zapisano i dokumentirano", poručuje predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.

Kaže da je moguće da se spis izgubio u preseljenju, da to nije poželjno, ali da se događa. "Može se spis rekonstruirati, mi smo poslali dijelove originalnog spisa, dio sigurno postoji u policiji. Ako su novinari mogli dobiti dijelove spisa, može i DORH", rekao je Turudić.

Podsjetimo, u tijeku afere SMS, Nacional je objavio policijski dosje o slučaju elitne prostitucije iz 2011., po kojemu je navodno Milijan Brkić kompromitirao istragu o lancu elitne prostitucije odavajući detalje akterima i tako bitno otežao policijsku istragu. Kasnije je otkriveno da je zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo zagubilo spis.