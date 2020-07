Domovinski pokret Miroslava Škore napustio je novinar i bivši glavni urednik Slobodne Dalmacije. Iako kaže da u pokretu prema njemu nisu bili sasvim korektni, povukao se jer nije političar koji računa na karijeru.

Josip Jović, novinar i bivši glavni urednik Slobodne Dalmacije, nakon kratkog političkog djelovanja objavio je kako napušta Domovinski pokret Miroslava Škore, u kojem je bio i član Predsjedništva.

U intervjuu za Slobodnu rekao je kako se pokretu pridružio jer ga je iritiralo što se "oni koji govore narodnim jezikom označavaju kao populisti, pa čak i fašisti".

"Nisam se nudio, on me je pozvao. A nakon što je završio izborni ciklus, povukao sam se jer nisam političar koji računa na karijeru, a i kasno mi je za to", objasnio je.

Smatra da se pokret treba profilirati i da nije njegov kraj što ni sa 16 mandata nije uspio ući u vlast. Napomenuo je kako su Škori tijekom kampanje "vadili crijeva" i optuživali ga dezerter, udbaš, pionir...

Rekao je i kako prema njemu u pokretu nisu bili sasvim korektni unatoč tome što je pisao njihov izborni program, kolumnu. Izgurali su ga u 9. izbornu jedinicu.

"Nisam trebao to prihvatiti, a nisu me zapravo ni pitali. No ušao sam u vodu i morao sam zaplivati. Slično su prošli i neki drugi osnivači DP-a. Samo je dvoje od njih nosilo liste. Ali da me krivo ne shvatite, nisam zbog toga napustio Domovinski pokret. Rekao sam već zbog čega sam to učinio", rekao je, a na pitanje što mu je Škoro rekao kad mu je najavio odlazak, Jović je odgovorio: "Nisam dočekao nikakvu reakciju s njegove strane. Ni žao nam je, ni hvala ti."