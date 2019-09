Više od tri mjeseca prošlo je od smrti virovitičkog pročelnika za financije Siniše Palma. Dok cijela javnost još uvijek čeka odgovore na brojna pitanja, jedna je žena posebno neutješna tragajući za istinom.

Majka Siniše Palme, Jadranka, prvi put je za reportera Provjerenog Kristiana Došena progovorila o agoniji koju proživljava otkako njezinog sina više nema i o pitanju koje je izjeda već mjesecima: zašto joj Sinišina kolegica, gradonačelnikova supruga, nije rekla istinu o tome što se događa? Bi li Siniša možda još bio živ da je policija reagirala na vrijeme? Od neprovođenja obdukcije do isisavanja milijuna iz proračuna bez da itko primijeti, što god bila istina, jasno je da su u ovom slučaju institucije spektakularno zakazale.

„Susjeda me gleda, oni su svi znali da su njega našli, ja nisam znala. Oni sad gledaju kako će meni, tko će meni reći, nije na njima da pričaju. Negdje oko pola četiri-četiri, ja sam bila u kući. Dođu dva policajca, sućut su mi dali. Kažu, nažalost, našli smo ga. Samoubojstvo. Obdukcije neće biti. Neka organiziram pogrebna kola i traktor da izvuku auto. Ja se u tome ništa nisam snašla“, kaže Sinišina majka Jadranka.

Sjećanja na trenutak u kojem je doznala da sin više nije među živima i dalje naviru. Od tada su prošla 93 dana. Svaki s još više pitanja u glavi i nevjerice u scenarij napisan u gradskoj upravi.

„Mislim da je on bio njihovo žrtveno janje. On je bio dobar. On je bio jako dobar. On njih nikoga nije ogovarao niti je pričao. Kad sam ga znala pitati: Siniša, kako je na poslu, šta ima? Onda mi je znao reći: Što manje znaš, to bolje za tebe. A ova glava zna svašta. Moj sin je znao svašta. Samo nije odavao“, kaže Jadranka.

Što god da je znao, pokopano je s njim na virovitičkom groblju. Barem dok USKOK i druge institucije ne raspetljaju gordijski čvor virovitičkih financija. Do tada iz grada upiru prstom u jednog krivca, pokojnog pročelnika, s optužbama da je prokockao više od 17 milijuna.

Mirnog ljeta u Virovitici nije bilo. Početkom srpnja gradsko vijeće izglasava povećane ovlasti Ivici Kirinu da može angažirati vanjske pravnike i revizore u vlastitoj istrazi i zastupanju. Onda, oporba se digla na noge. Dvadesetak dana poslije, opet vrije u gradskoj vijećnici.

Traže se odgovori. Gradonačelnik se ne pojavljuje.

Dio odgovornosti prebacuju na banku

„Imamo mrtvog pročelnika, nemamo gradonačelnika, nemamo 17,2 milijuna kuna, imamo niz upitnika, a pokušava se danas nas ovdje uvjeriti da nema nikakvih problema i da će se nešto u hodu napraviti. Doista David Copperfield, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš„ izjavio je Siniša Prpić, gradski vijećnik, 22. srpnja 2019. godine.

Gradske vlasti uporno ponavljaju da će pokušati vratiti dio pronevjerenog novca, a dio odgovornosti prebacuju na banku. Tvrde, trebali su ih upozoriti. Više godina gotovinskih transakcija, kažu, nije smjelo proći ispod radara. Banka ne želi ništa javno komentirati.

I tako ukrug.

„Nemamo nijedno izvješće, strpite se. Zašto se vi ne strpite? Vi tražite odvjetničke kuće koje trebaju nekoga zastupati, pitam koga“, izjavila je Nada Bartolić, gradska vijećnica, 22. srpnja 2019. godine.

Dok vijećnike za više informacija upućuju na institucije - koje po Zakonu šute dok traje istraga - u jedno su, čini se, posve sigurni. Silne milijune, krao je jedan čovjek, više godina. Nitko ništa nije primijetio.

„On je mrtav, ali on je lopov! Evo ja ću otvoreno reći. Netko tko je ukrao te novce, bio živ ili mrtav je lopov. Nisam išla na sahranu jer smatram da netko tko je izigrao naše povjerenje to ne zaslužuje“, poručila je Đurđa Aragović, pročelnica Ureda gradonačelnika Virovitice 22. srpnja 2019.



Kirin je Palmu postavio za pročelnika, direktora gradske tvrtke, a vodio je i košarkaški klub.

Bio je čovjek za kojeg su svi imali samo riječi hvale i puno povjerenje. Gradonačelnikova bliska suradnica, koja je sjedila kraj njega, tek sad govori suprotno.

„Jedino sam smatrala da je, oprostite što ću biti malo emotivna, da je nekoncentriran, neudubljen u probleme, da ih ne sagledava ozbiljno“, izjavila je u srupnju Aragović.

Majka se pita zašto osoba koja je sjedila kraj njega, ako je imala nešto prigovoriti, nije sve odmah rekla glavnom i odgovornom u gradu.

„Zašto ga nisu smijenili ako je on bio takav? Zašto ga nisu maknuli? Zašto su ga držali tolike godine? Ako i je išta radio... tko zna je li to bilo po njihovom nalogu? Onda mu je možda bilo dosta. I ako si je sam to napravio, u što sumnjam, njega je bilo sram. Jer nije takva osoba kao što su pojedinci, debelokošci“, kaže majka Jadranka.



O danu nestanka i onome što se događalo do pronalaska tijela pročelnika - bilo je mnogo nagađanja. Zatražili smo zato snimke video nadzora kako bismo vidjeli odgovaraju li fotografijama koje su objavljene na lokalnom portalu. One potvrđuju gradonačelnikovu verziju kako se nije vidio s Palmom na dan nestanka.

Virovitičke gradske vlasti kažu, ne mogu nam dati snimke videonadzora da ih pustimo u javnost, ali su nam zato omogućili osobni uvid u snimke videonadzora da se sami uvjerimo što se događalo ta dva dana u gradskoj upravi. Naravno, bez prisutstva kamere.

Na temelju snimki koje smo vidjeli i razgovora s nizom svjedoka, utvrdili smo što se točno događalo tih nekoliko dana.

Presjek onoga što se događalo tih dana

U četvrtak 30. svibnja gradonačelnik i pročelnik vide se posljednji put. Banka izvještava Kirina o sumnjivoj transakciji u 17 sati i 11 minuta. Sinišu Palma otprilike u isto vrijeme uočava susjeda.

„Bila sam ispred kuće, rezala sam ocvale ruže i vidjela sam da je oko 17 sati u dvorište i nešto je žustro razgovarao na mobitel. Dugo se zadržao u autu, izašao iz auta i još uvijek je držao mobitel na uhu i ulazio u kuću, a sad kaki je to razgovor bio, ja to nisam mogla čuti“, kaže Susjeda Zdenka.

S kim je to Palm žustro razgovarao zatvoren u autu ispred kuće, otprilike u vrijeme kad banka obavještava gradonačelnika o transakcijama - znaju samo istražitelji. Ispis poziva nije mogla dobiti ni majka.

U petak 31. svibnja Palm ujutro dolazi na posao. Gradonačelnik je u banci, gleda izvode, pa ukida ovlaštenja pročelniku i odlazi na policiju. U međuvremenu Palma shvaća da nema pristup računu. Posljednji put odlazi iz gradske uprave u 9:45. Dolazi doma, pozdravlja majku i odlazi u nepoznatom smjeru.

„Ja sam bila u dvorištu vani i majstori kako su radili, pitam kud ideš kaže idem na WC i vrati se nazad, primi me za rame, onako nasloni se na me i kaže bit će lijepa boja. I on normalno ode, znao je tako navratiti pod gablecom. Niti je on što rekao nit sam ja na njemu primijetila išta“, prisjeća se Sinišina majka Jadranka.

Kirin stiže u 11:53, piše rješenje o suspenziji. Gradski dostavljač ne pronalazi ga kod kuće.

Majka ga bezuspješno pokušava - dobiti na mobitel.

U subotu 1. lipanj majka i prijatelji ga od sinoć traže po gradu. Oko 12:30 kontaktira Sinišinu kolegicu, gradonačelnikovu ženu.

„Ja nju pitam jel vi slučajno znate gdje je Siniša, nije došo kući. A ona na to odgovori „još i to“. Kaže, javit ću vam se, imam drugu liniju. Ja sam vidjela da se tu nešto događa i ja na to pošaljem poruku ja njega idem tražiti, meni su minute bile sati“, poručuje Jadranka.

Javlja joj se kasnije porukom - i tvrdi, nitko ga nije vidio od odlaska s posla.

„Imam tu poruku na mobitelu, da je otišao s posla i rekao da je na godišnjem. I sad da nitko kasnije s njime nije kontaktirao. Oni su u petak imali feštu i da on nije došao ni na tu roštiljadu“, kaže Jadranka.

U 15:20 majka prijavljuje policiji nestanak, ali potraga nije krenula.

Došla sam kući i nazovem Sanju ponovno. I pitam ju, kao majka, recite mi da li Siniša ima kakvih problema na poslu? Ona meni dvaput odgovori: koliko znam, ne“, kaže Jadranka.

Na snimci hitnog sastanka u četvrtak navečer u gradskoj upravi, vidjeli smo i gradonačelnikovu ženu, pa teško da nije bila upućena u sve.

U nedjelju 2. lipnja policija potragu pokreće tek u 17:45. Potvrdili su nam da je riječ o propustu. Protiv službenika se zbog toga vodi disciplinski postupak.

„U međuvremenu sam zvala Sanju da je pitam koliko je uzeo godišnjeg, ako je već na godišnjem kako je rekla. Ona se meni više nije javljala“, prisjeća se Jadranka.

U ponedjeljak 3. lipnja u potragu se uključuje HGSS. Lociraju signal mobitela. U 11 sati policija uočava automobil, a u 12:50 pronalaze tijelo Siniše Palma.

Uz objektivne i subjektivne odgovornosti ljudi u gradu, ostaje otvoreno pitanje je li netko drugi mogao uočiti višegodišnju pronevjeru ovakvih razmjera. Pitali smo detalje kladionicu i poreznu upravu koja ih nadzire. Kladionica šuti, a porezna uprava u podužem odgovoru odgovornost svaljuje na priređivače igara na sreću koji su dužni prijavljivati sumnjive transakcije.

Iz porezne uprave sitigao je odgovor.

„Propisano je da se dubinska analiza stranke provodi u pružanju usluga igara na sreću, prilikom stavljanja uloga i preuzimanja dobitaka, uključujući kupnju ili zamjenu žetona u kunskoj vrijednosti od 15.000,00 kuna i većoj“, poručili su.

Policija nije dobro iskomunicirala

Iako je krim-policija u petak znala tko je osumnjičen, temeljna policija u subotu nije reagirala i odmah pokrenula potragu. Neslužbeno doznajemo, jer nisu interno iskomunicirali. No tu nije kraj neobičnim događajima. Iako je Siniša lociran putem signala privatnog mobitela, majka tvrdi da ga u policiji nemaju.

„Ja sam opet tražila mobitel i kaže da njegovog mobitela osobnog nije bilo, službeni da. Mene zanima gdje je taj mobitel“, pita se Jadranka.

U policiji ovo ne mogu potvrditi ni opovrgnuti jer je zapisnik očevida tajan. Obdukcija nije obavljena. Majka je kratko vidjela tek fotokopiju oproštajnog pisma i nije sigurna u rukopis.

U institucije nema mnogo povjerenja. „Ispada da je ovdje gradonačelnik u situaciji muž zadnji sazna, tako će ispasti kao kod Vidoševića“, poručuje Siniša Prpić.

Iz grada pozivaju da se čekaju službena izvješća nakon kojih će biti poznato barem nešto više. Do tada, ostaje sumnja da jedan čovjek godinama uspješno vozi slalom između internih i eksternih kontrola u gradu, banci, poreznoj upravi i drugim tijelima.

Majka samo želi istinu

Dok majka želi samo jedno. Istinu. Kakva god bila.

„Da su imali imalo čiste savjesti, oni bi taj dan kad je on već... taj petak došli i meni rekli nešto. Taj petak kad su ga zvali mobitelom, onda bi došli i pitali... Ili u subotu! Ne, to mu nisu bili prijatelji“, kaže Jadranka.

Epilog ljudske i proračunske tragedije u Virovitici doznavat ćemo na kapaljku u mjesecima koji dolaze. Češlja se svaka transakcija godinama unatrag. Tada će se s više ili manje sigurnosti moći reći je li kompletan sustav potpuno zakazao ili je istina puno mračnija.

