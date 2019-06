Jedna smrt pored Drave, 17 nestalih milijuna, deseci pitanja koji i dalje vise u zraku. To je, u brojkama, priča koja trese Viroviticu.

„Atmosfera je prilično loša. Jednostavno, oni koji imaju nekakve veze s gradom, s HDZ-om su preplašeni, imam osjećaj da su preplašeni. Ne znaju kome vjerovati, kome ne vjerovati, a građani su isto tako zbunjeni. Ne znaju što je istina. Hrpa poluinformacija i krivih informacija je plasirana u javnost, jednostavno ne znaš komu možeš vjerovati“, kaže Darko Lešković, gradski vijećnik Mosta.

Goran Gazdek glavni urednik portala Virovitica.net kaže kako nitko ne zna što se prelomilo u glavi pročelnika za financije.

„To je on odnio sa sobom u grob kao i informaciju zašto se odlučio na potez koji je napravio. Ili će to netko reći istražiteljima, ako do istrage ove vrste ikada dođe ili će ga gradonačelnik Kirin vječito nositi na glavi“, kaže Gazdek.

Objektivno i subjektivno

Dva tjedna nakon što je njegov pročelnik pronađen mrtav, a proračun opustošen, HDZ-ov gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin kaže da je subjektivno odgovoran, objektivno ne. Što god to značilo.

Tek je sada javno odgovorio na bar neka pitanja, no sumnja je posijana. Praznine bez dovoljno službenih informacija ispunile su glasine, tiha govorkanja i nastojanja da se od škrtih informacija pokuša rekonstruirati što se uistinu dogodilo.

„Od tud i puno članaka koji o tome govore, od tud i puno naklapanja po gradu, od tud različitih teorija. Sve to daje jednu čudnu atmosferu u gradu da zaista uz sve ono drugo što se čudno dešavalo, da se možda nešto u tome i krije, iako naravno to mi ne možemo nikako dokazati ni sumnjati u to“, kaže urednik portala Virovitica.net.

Otišli smo na mjesto gdje je prva točka sumnje. Dvadesetak minuta vožnje od Virovitice, kroz selo Gornje Bazje cesta vodi u polja pa sve do Drave, gdje je prvo pronađen automobil, a onda i pokojni Siniša Palm.

Poljoprivrednik koji je s nama bio u pratnji, vjerojatno je među prvima koji su uočili vozilo. Tog petka prijepodne je Palm - posljednji put izašao iz gradske uprave.

„Evo tu, nedaleko od Drave su rukavice od gospode koji su ga skidali“, pokazuje poljoprivrendik Ivan Barić.

Što kažu stručnjaci?

Od nestanka do pronalaska protekla su četiri dana. Automobil je cijelo vrijeme bio tu, no informacija o nestanku do Ivana nije bila došla.

„U petak poslijepodne sam negdje prvi put vidjeo auto. Bilo je neko nevrijeme i došao sam obići njivu i ovdje sam išao sa velikim traktorom. Auto je bio tu stao, dalje nije mogao. Ja tu normalno stalno dolazim, obilazim stalno vidim ribiče i vidim i mislim neki ribič je stao, zapeo je“, priča Ivan.

Ali nije bio ribič, u ponedjeljak pronalaze tijelo pročelnika uz rijeku, a policija obavlja očevid.

Medicinska sestra koja obavlja posao mrtvozornika donosi odluku da obdukcija nije potrebna jer navodno nije bilo vanjskih znakova nasilja.

„Vi očevidom ne možete neke stvari zaključiti. Primjerice, moglo se dogoditi da je čovjek omamljen sa nekekavim omamljujućim sredstvima koje vi očevidom i pregledom tijela ne možete zaključiti“, objašnjava kriminalist Željko Cvrtila.

Niz stručnjaka tvrdi isto. Obdukcijom bi se otklonila i najmanja sumnja da nije riječ o samoubojstvu, no tu je i još jedna nepodudarnost. Pročelnica za zdravstvo Virovitičko-podravske županije medijima je izjavila kako je bilo propusta mrtvozornice, a onda je poslije Povjerenstvo u kojem sjedi ta ista pročelnica zaključilo kako propusta nema.

''Moguće da su vidljive nekakve ozljede unutar tijela koje su bile. Možda neki prelomi koji nisu viđeni. Na taj način bi se do nečega možda došlo. Možda ima nekakvih ubodnih rana koje ne moraju biti velike. Možda mogu biti od nekakve injekcije ili nečega. Neovisno o tome koliko je tijelo visjelo, po meni je to trebalo napraviti'', dodaje Cvrtila.

Previše je tih "možda" koji unatoč oproštajnom pismu, traže potvrdu ili demanti.

Više od 17 milijuna u nekoliko godina izvučeno je iz proračuna. Dosad poznati tragovi upućuju na pokojnog Sinišu Palma. Prema tvrdnjama gradonačelnika, mladi pročelnik je lažirao izvode iz banke poslane gradu te isplaćivao novac na svoj i račun košarkaškog kluba. Otkriven je tek nakon što je banka to uočila.

''Ovo nameće čitav niz drugih pitanja. Loliko su drugi proračuni u drugim gradovima točni, kako na kraju krajeva državni proračun funkcionira? I oni prolaze neke revizije, a vidimo da je moguće izvući novac'', rekao je Gazdek.

Kako je uopće došao do pozicije?

No kako je Palm uopće došao u poziciju da takvo nešto može izvoditi i to godinama? Na čelu gradskih financija 12 godina bila je Vesna Grbac, dok je Siniša bio stručni suradnik za riznicu.

No 2017. godine iskusna financijašica odlazi na čelo sektora za unutarnju reviziju. A financije i gospodarstvo preuzima Palm, koji istodobno postaje direktor informativnog centra i predsjednik košarkaškog kluba. Sve to, naravno, blagoslovom Kirina koji u njega ima potpuno povjerenje.

"Jesam li upozoravao, molim vas nemojte na leđa tako mladog čovjeka, u ono doba 35 godina? Nemojte stavljati toliku odgovornost i molim vas nemojte davati toliku moć u ruke jednog čovjeka. Jesam li to govorio sa ove govornice?", poručio je Siniša Prpić, gradski viječnik HSPD-a.

Drugi zaposlenici, interna revizija, banka, nadležne državne institucije nekoliko godina nisu uspjeli uočiti curenje goleme količine novca. Da, proračun je fluidan, stotine isplata i uplata događaju se svaki dan. No prema gradonačelniku, jedan čovjek uspio je godinama varati cijeli sustav.

Na pitanje znači li to da Palm nije radio sam, gradonačelnik Kirin odgovara

"Ja to ne mogu tvrditi, vjerujte mi, nisam ni mjerodavan ni ne mogu to tvrditi. Interni nadzor u samim bankama i svim ostalim će utvrditi da li je netko morao ili trebao znati, ja to sad ne mogu tvrditi"

Banci smo poslali nekoliko pitanja o slučaju, ali dobili smo samo odgovor kako ne komentiraju odnose s klijentima.

Cijelu tu financijsku akrobaciju Palm je radio jer je, tvrdi Kirin, bio ovisnik o kockanju. To je javnosti priopćio samo dva dana nakon što je tijelo pronađeno i nakon što su mediji počeli propitivati slučaj. Kirin je i tada govorio da ima dokaze.

''Rekao sam jer sam imao čvrsta saznanja, jer sam u službenom računalu našao dokaze za to i dobio sam dojave od ljudi koji su u krugu. I to sam očekivao da će ozbiljni novinari istražiti'', rekao je Kirin.

Prema ovoj izjavi, neosporno je da je gradonačelnik pristupao službenom računalu i privatnom računu za klađenje pokojnika. Tamo je i pronašao dokaze o kockanju. I tu je ključno pitanje je li pristupao računalu prije nego što je sve prijavio policiji ili nakon toga. Jer bivši ministar policije dobro zna, računalna oprema je dokaz, a u dokazni materijal ne smije se zadirati. No taj jednostavan odgovor - iz njega se nije dao izvući.

"To vam ne mogu odgovoriti", ponavljao je Kirin odgovarajući na pitanje je li u računalo ulazio prije policije.

Je li gradonačelnik ulazio u računalo nakon što ga je policija već trebala izuzeti?Zašto nije obavljena obdukcija pročelnika prijavljenog za pronevjeru i hoće li je biti? Je li bilo još sudionika pronevjere - u gradskoj upravi ili banci? Kako je moguće da mladi ekonomist godinama sve prikriva, a nitko ne primijeti?

Na ova pitanja još se čekaju odgovori, a tenzije se u Virovitici mogu rezati nožem, što se vidjelo i na sjednici gradskog vijeća. Novac će se pokušati vratiti zahtjevom za naknadu štete od banke, no pitanje je u kojem iznosu.

Ova priča je prije svega, pitanje povjerenja.

Građani su dali povjerenje Kirinu, on je dao povjerenje Palmu za važnu funkciju. On je to povjerenje, po svemu sudeći, iznevjerio. Ali Kirin ne misli da je ovakvom pronevjerom iznevjerio građane. Odgovornost je preuzeo s 50 posto popusta. Samo subjektivno, ne i objektivno.