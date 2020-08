Ženka kraljevskog pitona u ponedjeljak je pobjegla iz svog dvorišta u zagerebačkom Markuševcu. Vlasnici pitona smiruju ljude i tvrde da je zmija potpuno bezopasna. Pozivaju sve - ako je pronađu, da nazovu azil Dumovec.

Još se traga za ženkom kraljevskog pitona koja je u ponedjeljak pobjegla iz doma u Markuševcu. Podsjetimo, vlasnica ju je izvela na sunčanje, a ona je iskoristila priliku za bijeg.

Vlasnici pitona smiruju ljude i tvrde da je zmija potpuno bezopasna. Pozivaju sve - ako je pronađu, da nazovu azil Dumovec. Predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman rekao je da je problem što u Hrvatskoj ne postoji pravilnik o kućnim ljubimcima, koji bi jasno propisivao uvjete, ali i zabrane za posjedovanje opasnih ili potencijalno opasnih životinja.

"I dalje ju tražim, šetala sam u krug po cijelom kvartu da je nađem", kaže Viktorija Tvorek, vlasnica kraljevskog pitona Zoe. "Da je niti jedan čovjek ne ozlijedi jer to nije potrebno, ona stvarno ne bi ozllijedila čovjeka. Ljudi misle da su ljigave, ali one uoće nisu ljigave, to je kao da diramo kožni stolac", kaže njezin sin Krsto.

"Nemamo uopće pravilnik o kućnim ljubimcima na razini države, gdje je propisano koje se životinje mogu držati kao kućni ljubimci i pod kojim uvjetima", rekao je Luka Oman. Na pitanje može li vlasnica dobiti kaznu, odgovara: "Ona može dobiti kaznu zbog napuštanja životinje, i to do 30 tisuća kuna".