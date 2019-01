Posjetitelji će dobiti odgovore na neka od trenutno najaktualnijih pitanja na poslovnoj sceni

Prva konferencija koja slavi ženske vještine vodstva, u petak 25. siječnja u 9h otvara svoja vrata u Cinestar Branimir Centru. U osam sati inspirativnog programa čak 500 sudionika dobit će odgovore na neka od glavnih pitanja današnjice koji će im pomoći da se pripreme za budućnost uspješnog poslovanja.

Kako koristiti ženske vještine bez straha da ćemo u poslovnom svijetu biti percipirane kao „slabe“ ili „preemotivne“? Imamo li jednake prilike za razvoj na radnim mjestima ili su naše prilike i dalje uokvirene predrasudama i tradicionalnim ulogama žena u društvu? - samo su neke od tema koje će zasigurno potaknuti interakciju, ne samo između govornica i govornika već i samih sudionika konferencije. Osim procjene trenutnog stanja na tržištu, konferencija ''The Art of Feminine Leadership'' će se baviti i temom stvaranja budućih lidera u težnji da iznese preporuke što kao društvo možemo napraviti da bismo omogućili što bolje uvjete za razvoj budućih lidera, od obrazovnog sustava do radnih mjesta i kvalitetno provedenog slobodnog vremena.

„Porast konferencije sa prošlogodišnjih 100 na ovogodišnjih 500 sudionika samo je potvrda koliko je potrebno da se kao društvo bavimo više ovakvim temama. Veseli me da u razvoju svijesti o ženskim vještinama vodstva pratimo globalne trendove i da smo okupili istinske lidere s impresivnim rezultatima u poslovnom svijetu, ali i dobrim praksama upravljanju mladim talentima, koje su našem tržištu sve potrebnije. Vjerujem da će svatko od posjetitelja s ove konferencije izaći bogatiji za nova znanja i osjetiti poticaj za stvaranje promjena na svojim radnim mjestima“ – poručila je organizatorica konferencije, Tanja Džido, vlasnica portala i agencije Shhhefica.

Novost na ovogodišnjoj konferenciji biti će i službena mobilna aplikacija za Android i iOS uređaje čiju izradu potpisuje domaća IT tvtka Mangonel, a nakon službenog dijela, sudionici će moći povezati se s vodećim imenima u poslovnom svijetu tijekom sat vremena networkinga u lobbyju Cinestara uz poznatog DJ-a Joe2Shine.

Važnost konferencije su prepoznali mnogobrojni sponzori i partneri, kojima se nedavno pridružila i Zagrebačka banka, Hrvatska turistička zajednica, modni brend Comma i Zvona catering. Podršku konferenciji pružili su sponzori Somersby, Nivea, Jana, Lancome, Nestle, Bosch, Grawe te medijski partneri Nova TV, Enter Zagreb, Grazia, She.hr, Collage, Femina.hr, Super1, JaTrgovac, Stilueta i ICT Business.

Svi koji još uvijek nisu osigurali svoje mjesto na konferenciji to mogu napraviti putem maila conference@shhhefica.com , a sve informacije i detalje o programu i govornicima i govornicima mogu se dobiti na web stranici www.conference.shhhefica.com.

Shhhefica.com je pokrenuta u veljači 2017. s ciljem pružanja platforme za umrežavanje, inspiraciju i motivaciju mladih dama poduzetničkog duha. Kroz savjete, podršku i edukacije teži potaknuti mlade žene na ostvarenje karijere iz snova. Tanja Džido je pokrenula Shhheficu nakon što se u svojoj karijeri suočila s brojnim izazovima te je odlučila svojim iskustvom te mrežom poznanika pomoći mladim damama da prođu slične izazove što uspješnije uz savjete i stručno vodstvo.