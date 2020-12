Dobiti posao bez veze i poznanstva u Hrvatskoj i inače je pothvat, a dobiti ga uslijed koronakrize prava je lutrija. No socijalna radnica Sanja Blatančić nije mogla dugo uživati u svom zgoditku.

Savjetnica na Zavodu za zapošljavanje u Slavonskom Brodu Sanju je uputila da se javi na natječaj za socijalnog radnika pripravnika u Domu za starije u 80 kilometara udaljenim Okučanima.

Sanja nije polagala puno nade u to jer, kako kaže, kad izađe natječaj, najčešće se već zna tko će dobiti posao. Ipak, nije željela izgubiti prava koja ostvaruje kao nezaposlena osoba te se prijavila.

"Obavili smo razgovor i nakon nekoliko dana iz doma su me obavijestili da sam dobila staž. Nisam mogla vjerovati, ali sreća je kratko trajala. Taj isti HZZ koji me poslao na natječaj odbio je zahtjev doma da me zaposli uz poticajne mjere. Objašnjenje je bilo kako sam nezaposlena bila 5 umjesto 6 mjeseci, što je jedan od uvjeta za ostvarivanje mjera. Pa valjda su u HZZ-u to trebali znati, zašto su me onda uopće slali?" pita se Sanja.

Što je pisalo u natječaju?

Objašnjava nam kako je u tekstu natječaja pisalo da postoji mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, ali da u samom natječaju objavljenom na stranicama HZZ-a nije bilo navedeno da se na njega mogu javiti samo osobe koje su minimalno šest mjeseci bez posla.

U natječaju čiji nam je tekst dostavila navodi se kako kandidati moraju imati završen fakultet i vozačku dozvolu kategorije B te opis samog radnog mjesta. Spominje se i mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

Priča nam kako je nakon što su je iz doma obavijestili da je dobila posao kupila i polovni auto kako bi se mogla odvesti do doma koji je nekoliko kilometara udaljen od željezničke stanice u Okučanima, 80 kilometara od njezina doma.

"Nije to bogzna kakav auto, ali svejedno", kaže Sanja.

Čeka se očitovanje savjetnice

Cijelu priču potvrdili su nam i u samom Domu, gdje se također pitaju zašto su je uopće poslali na razgovor za posao.

Kontaktirali smo i s HZZ-om u Slavonskom Brodu, u kojem su nam kratko poručili da su zatražili očitovanje savjetnice te će se o svemu oglasiti pisanim putem. Njihov odgovor objavit ćemo po primitku.