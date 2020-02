Prava bura digla se tijekom sinoćnje rasprave o SDP-ovu prijedlogu zakona o medicinskom postupku prekida trudnoće.

SDP-ov Zakon o medicinskom postupku prekida trudnoće sinoć se trebao raspraviti u Saboru, no rasprava nije provedena do kraja. O zakonu svoje mišljenje nije dala ni Vlada ni svi potrebni saborski odbori.

Zbog toga su članovi SDP-a sinoć izveli igrokaz i sjeli na mjesta predviđena za predstavnike Vlade te zaradili brojne opomene.

Prekinutu raspravu vladajući danas nisu htjeli nastaviti. Svoje mišljenje u petak će o tome dati i saborski Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav kojim predsjeda upravo Željko Reiner koji je raspravu sinoć i prekinuo.

"Željeli smo ukazati na nečinjenje Vlade po pitanju odluke Ustavnog suda iz 2017. godine, a i njihovo kršenje poslovnika Sabora u kojem piše da su obavezni dostaviti mišljenje i poslati predstavnika na prijedloge zakona drugih predlagatelja", kazao je Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a.

Bauk je u četvrtak zatražio mišljenje Odbora za Ustav o tome smiju li zastupnici predlagatelji zakona sjediti u Vladinim klupama u sabornici.

"Mi smo bili sinoć spremni i prijavili se za raspravu, a to što do rasprave nije došlo pitajte gospodu iz SDP-a", izjavio je Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a.

Podsjetimo, Ustavni sud naložio je još 2017. godine Vladi da izradi novi zakon koji regulira osjetljivo pitanje medicinskog postupka prekida trudnoće.

Vlada to do sada nije učinila, iako je rok istekao još u ožujku prošle godine. Prema svemu sudeći, to je još jedan vrući krumpir kojim će se morati pozabaviti novi ministar zdravstva Vili Beroš.

Ni od ove teške teme, kaže, neće bježati. "Očitovat ćemo se o svemu, razgovarat ćemo o svemu. Ispod određenih civilizacijskih normi apsolutno ne možemo ići. To je moj stav", izjavio je novi ministar zdravstva.

