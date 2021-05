Jezive prijetnje dobio je povjesničar Hrvoje Klasić. Pismo u kojem mu se prijeti smrću stiglo mu je danas na njegovo radno mjesto na Filozofskom fakultetu.

"Jutros me u uredu na Filozofskom fakultetu dočekala kuverta, s mojim imenom, prezimenom i markicom, uredno adresirana. Ovo nije prvo takvo pismo koje sam dobio, u zadnjih nekoliko godina relativno često primam takva pisma sličnog sadržaja. Nekad su degutantna, nekad degutantnija, uglavnom se radi o prijetnjama”, kazao nam je Klasić.

Ovu prijetnju nije prijavio policiji.

"Do sada sam tri puta bio na policiji i svaki put su vrlo susretljivi, no nakon više sati sjedenja dođemo do toga da se tu ništa ne može napraviti jer se radi o anonimnoj prijetnji. Iskreno rečeno, ne provodi mi se nekoliko sati na policiji. Možda mi je važnije da ljudi osvjeste tu količinu mržnje koja postoji u društvu i da možda shvate koliko je ponekad tanka linija između verbalne i fizičke agresije, posebno ako ju toleriramo", pojasnio je.

Kaže da od svojih prijatelja dobiva duhovite komentare jer je to postalo dio njegove svakodnevice.

"Ne mogu reći da li se ja stvarno bojim ili mi je samo nelagodno, ali svakako nije ugodno. Ovdje se ne radi u afektu i nikome ne bi trebalo biti normalno šutjeti na ovakve stvari", poručio je.

Na pitanje što se krije u pozadini odgovara: "Meni prijete jer osuđujem hrvatski nacionalizam u prošlosti i sadašnjosti", objasnio je.

Inače, anonimni pošiljatelj Klasiću piše:

"Ubij Klasića, a ne Srbina! Ubij Klasića izdajnika! Ubij ga onako kako su ustaše u Jasenovcu ubile više od 700.000 Srba: maljem, zabijanjem čavla u čelo, srbosjekom ili na drugi način. Ne samo Klasića nego i druge dobro poznate izdajnike koji otvoreno i tajno djeluju protiv hrvatskog naroda i to u: Hrvatskom saboru, pravosuđu, medijima, nekim fakultetima, takozvanim antifašističkim i drugim nevladinim udrugama. Sve to snimiti i postaviti na društvene mreže da se može gledati. Sve dotle dok se Hrvatska ne riješi svojih izdajnika neće krenuti naprijed. Za dom spremni!"