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U ljekarnama se stvaraju gužve: "Rekli su nam da to više ne mogu, a kako se prije moglo..."

PišeN. C., 08. srpnja 2026. @ 11:12 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Od 1. srpnja u ljekarnama su nastupile promjene vezane za iskaznice zdravstvenih radnika.
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