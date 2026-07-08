U ljekarnama se stvaraju gužve: "Rekli su nam da to više ne mogu, a kako se prije moglo..."

Neki građani koji su ovih dana trebali podići lijek na recept u ljekarni svjedočili su redovima i čekanju, pa tako i čitateljica iz Zagreba koja nam se javila.

"U kvartovskoj ljekarni u koju obično idem bila je gužva, a radile su obje blagajne. Nije mi bilo jasno zašto je samo na jednoj red. Kad se već skupilo dosta ljudi i kad su počeli negodovati, magistra je objasnila da sad više ne smiju svi izdavati lijekove na recept. Zaposlenica na drugoj blagajni prodavala je samo ono što nije na recept. A kako se to prije moglo, ne znam", rekla nam je čitateljica.

Činjenica je da je od 1. srpnja u ljekarnama došlo do velike promjene, a mi smo pokušali doznati jesu li razlog nove iskaznice koje zdravstveni radnici, pa tako i magistri farmacije koji samostalno izdaju lijekove na recept, trebaju imati za pristup CEZIH-u.

Nove kartice imaju višu razinu sigurnosti od starih i zapravo su službeni identifikacijski dokument (javna isprava) koji pravno mijenja vlastoručni potpis. Dakle, svako izdavanje lijeka koje magistar odobri svojom karticom u bazi podataka ostaje trajno zaključano njegovim naprednim digitalnim potpisom. Svaka kartica ima PIN, a dijeljenje kartice, odnosno PIN-a, strogo je zabranjeno.

S druge strane, stare pametne kartice koje su služile kao tehnička prijava u sustav ostajale su u čitačima na pultu, pa je i farmaceutski tehničar mogao izdati lijek pod profilom magistra koji je, recimo, otišao na pauzu za ručak.

Jesu li nove kartice uzrok gužvi u ljekarnama, pitali smo predsjednicu Hrvatske ljekarničke komore Anu Soldo.

"Ne bih rekla da kartice imaju veze s eventualnim gužvama, već to što se nalazimo u razdoblju godišnjih odmora i osoblja je u ljekarnama manje. Ne znam koliko smo podsjetnika slali da si kolege zamijene kartice, a dogovorili smo s HZZO-om da novi zaposlenici dobiju brze certifikate koji se izdaju u jednom danu. Bez novih kartica ne mogu raditi. Prema zakonu, u smjeni u ljekarni mora biti barem jedan magistar farmacije. Neki prosjek je dvoje magistara i dvoje tehničara, ali ima, naravno, većih i manjih ljekarni.

No, treba reći da su i naši ljudi vrlo nestrpljivi. Jučer nas je, recimo, zvala gospođa koja se žalila da je u ljekarni čekala duže od četiri minute. Zvali smo ljekarnu i ispostavilo se da je tehničarka morala nešto instalirati i da su svi morali malo pričekati. Znači, četiri minute su bile problem", govori Soldo.

Naglašava kako farmaceutski tehničari nisu smjeli ni ranije, a ne mogu ni danas, neovisno o karticama, izdavati lijekove na recept.

"To je protuzakonito. Svjesni smo da se takva praksa negdje koristi, no zato kao komora idemo u kontrole", kaže Soldo.

Pojašnjava kako su nove kartice za pristup CEZIH-u uvedene s primarnim ciljem zaštite osobnih podataka pacijenata. Nove kartice imaju visoku razinu sigurnosti poput e-osobne i povezane su s Nacionalnim registrom. Za razliku od starih, kod kojih je rad bio moguć isključivo uz fizički čitač kartica, nova kartica podržava udaljene certifikate i mobilni pristup. Također, stara kartica imala je neograničen rok trajanja, dok će se sadašnja morati obnavljati svake tri godine.