Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović javila se iz Budimpešte, gdje se na sastanku na vrhu Europske političke zajednice okupilo 47 šefova država i vlada. Petrović je otkrila koje su najvažnije teme o kojima se ondje raspravlja.

"To su migracije, nezakonite migracije, sigurnost, gospodarstvo – s posebnim naglaskom na energetiku i energetsku sigurnost – zatim ruska agresija i stanje u Ukrajini te pobjeda Donalda Trumpa, o čemu će se sigurno ozbiljniji razgovarati na večerašnjoj svečanoj državi, kada počinje neformalni samit šefova država i vlada zemalja članica Europske unije", rekla je Petrović.

Po pitanju Trumpa joj je najzanimljivija bila izjava bila glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea.

"On je Trumpu čestitao i rekao da se veseli suradnji s njim, da je suradnja u njegovu prvom mandatu s NATO savezom bila izvanredna, da mu zahvaljuje što je tada inzistirao da se povise proračunski doprinosi za obranu svih zemalja članica NATO-a i da se pokazalo da je bio u pravu s obzirom na to što se u međuvremenu dogodilo, odnosno na rusku agresiju na Ukrajinu. Komplimentirao ga je, rekli bismo, na najjače", ispričala je.

"Francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da Ukrajina treba pobijediti. Inače, on je prvi čelnik države članice Europske unije koji je čestitao Trumpu na pobjedi i veseli se dobroj suradnji. Bio je ovdje je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je u srijedu razgovarao s Trumpom. Naveo je da Trump još nije iskristalizirao svoj stav oko pomoći Ukrajini, ali da je taj razgovor bio konstruktivan", dodala je.

Komentirala je i raspad vladajuće koalicije u Njemačkoj.

"To u Budimpešti svi vrlo suzdržano komentiraju. Manje-više bih sve te izjave mogla svesti na rečenicu: Nacionalni izbori su unutarnje pitanje zemlje članice. Ali Njemačka ipak nije bilo kakva zemlja članica, ona je motor Europske unije. Ne kaže se bez razloga – kad Njemačka kihne, cijela Europa kašlje", objasnila je Petrović.

"Ovo je u najmanju ruku neuobičajeno za Njemačku. Kancelar Olaf Scholz nije u Budimpešti ovo je prvi samit ovakve vrste na koji njemački kancelar nije došao. To je i razumljivo jer traži potporu da bi zakoni koje on predlaže bili prihvaćeni prije Božića, a onda će tražiti povjerenje parlamenta. I sam je svjestan da ga skoro sigurno neće dobiti tako da Njemačke ide na izvanredne parlamentarne izbore. Ne sjećam se kad se zadnji put to dogodilo i je li se uopće dogodio", zaključila je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV.

