Jelena Pavičić Vukičević, sada već bivša vršiteljica dužnosti gradonačelnice Grada Zagreba, pričala je o svojim dojmovima nakon prvog službenog sastanka s novim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem.

Bivša vršiteljica dužnosti gradonačelnice Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević opisala je primopredaju dužnosti s novim zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem kao kolegijalan razgovor.

"Bio je to doista kolegijalan razgovor, kakav i treba biti, prošli smo vitalne teme za kvalitetu života u Gradu Zagrebu, s posebnim osvrtom na financije, ali jednako tako i operativne stvari koje ga očekuju", rekla je Pavičić Vukičević za N1.

Tomašević je ranije rekao kako je razgovor bio otvoren i konstruktivan. No, kampanja u kojoj su bili suparnici bila je drugačija.

"To je dio političke borbe u političkoj areni i ja to razumijem. U trenucima kampanje, kad se pokušavamo predstaviti biračima, kažemo koju riječ previše. No nakon izbora očekuje se otvoreni i konkretan razgovor i servisiranje svih informacija koje u ovom trenutku mogu dati gradonačelniku. Sve službe nastavljaju sa sastancima i gradonačelnik će dobiti uvid u gradske poslove", opisala je Pavičić Vukičević.

"Bio je razgovor koji je trajao sat i pol, pitanja će biti više prema pročelnicima u trenutku kad se pročitaju sva izvješća koja smo prezentirali", rekla je Pavičić Vukičević.

Dala mu i neke savjete

Tomašević je ranije spominjao savjete koje mu je ona dala, no nije htio precizirati o čemu se radi.

Pavičić Vukičević je rekla: "Osim što svakom izabranom čelniku svi želimo puno uspjeha i sreće i ja sam to poželjela, ali i pozvati ga na puno strpljenja i predanog rada za naš Zagreb i naše sugrađane. Ja sam i ujutro, prije dolaska našeg gradonačelnika uputila takvu poruku svim djelatnicima Grada Zagreba.

Navodi da će svatko od njih dati maksimalno sve od sebe. "U kampanji se mnogo toga zna reći što ne stoji, iskoristit ću priliku da kažem da u Gradskoj upravi Grada Zagreba ne radi nitko tko nije prošao postupak javnog natječaja, da je to postupak koji traje šest mjeseci, u kojem se provjeravaju i diplome i drugi dokumenti i da je to postupak koji će morati poštovati i novi gradonačelnik", navela je Pavičić Vukičević.

Nije dala preporuku za pročelnike

Kaže kako nije dala preporuku oko toga kojeg pročelnika treba zadržati.

"Radi o službenicima i namještenicima, štiti ih Zakon o radu i kolektivni ugovor sa sindikatima. Tomašević je najavio preustroj gradskih ureda, službi i zavoda pa možemo očekivati da ćemo u novom periodu imati raspis pa izbor novih pročelnika. Gradonačelnik će razgovarati sa svim pročelnicima, s upravom Holdinga i voditeljima drugih trgovačkih društava, uvjerena sam da će predložiti onu organizaciju koju smatraju da je optimalna, rekla je Pavičić Vukičević.

Kaže da je tu najmanje članova Stranke rada i solidarnosti. "Po tome je pokojni gradonačelnik Milan Bandić i poznat i prepoznat i zbog toga je nekad imao problema. Od 27 pročelnika je troje ili četvero ljudi u stranci, kad bi se to proširilo na Zagrebački holding, broj bi bio još i manji", objasnila je Pavičić Vukičević.

O financijama

O stanju financija kaže da je zaduženje Grada Zagreba 2 milijarde kuna do 2035. godine.

"Mi sve svoje obveze uspijevamo podmiriti u skladu s dospijećem kreditnih obaveza. Nakon protekle godine i početkom ove, nakon COVID krize i potresa, ali i smanjenog gospodarskog rada i smanjenih prihoda, našli smo se, kao proračun, u teškoj situaciji. Tu je i prekrajanje poreznog sustava koji svim jedinicama lokalne samouprave uzima iz proračuna. To se reflektira na naš proračun i stanje bilance. Prošle godine 2020 bili smo u minusu od 90 milijuna kuna, do 2035. naše zaduženje je 2 milijarde kuna, s time da zaduženje na godišnjoj razini ne može prijeći 20 posto iznosa proračuna", objasnila je Pavičić Vukičević i dodala da financijsko poslovanje prate revizijske kuće.

Dodaje da se dugovi ne bi trebali rješavati poslkupljenjem usluga Grada.

Neće stići s biciklom obaviti sve što ga očekuje

Pavičić Vukičević kaže da će Tomašević, vjerojatno, morati zbog opsega dužnosti i obaveza morati posegnuti za uslugama prijevoza te da mu bicikl neće biti dovoljan.

"Potrebno je ponekad, a mi kao dužnosnici se smiju voziti i po žutoj liniji i boljim se da će morati i to koristiti. O gradonačelniku brine desetak ljudi, tu su šef kabineta, vozač, tajnica, glasnogovornik...", dodala je.

Otvorila je mogućnost 6+6 mjeseci

Navodi da je svake četiri godine mijenjala radno mjesto, a otvorila je mogućnost 6+6 mjeseci kao dužnosnik.

"Da, otvorila sam tu mogućnost 6+6 mjeseci kao dužnosnik", otkrila je Pavičić Vukičević.

O angažmanu na Kineziološkom fakultetu kaže da će se to tek vidjeti. "Radilo se samo o priznavanju kvalifikacije, nije to još radno mjesto", rekla je Pavičić Vukičević.