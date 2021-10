Jeftina odjeća koja se kratko nosi i brzo baci. Recept je to koji godinama šteti planetu. Prema procjenama, modna industrija zagađuje okoliš više od međunarodnih letova i pomorskog prometa zajedno. Zato se neki dizajneri okreću recikliranim materijalima i potiču ponavljanje odjevnih kombinacija.

Majica za trideset ili hlače za sto kuna. Malo tko bi odolio takvim cijenama. Građanima je pristupačno, jeftino i korisno, a odjeća dulje traje. Jelena iz Zagreba i njezina kći Korana odjeću koriste jedna od druge.

"Isto od baka čuvam dosta jer mi trebaju zbog opisa posla i uvijek taj komad možeš dobro iskoristiti. Recimo, neka obična haljina koju kupiš, staviš od bake sako i na mršavo dobro stoji i kad si debeo isto dobro izgleda", kazala je Jelena novinarki Dnevnika Nove TV Viktoriji Bednjanec.

Da se ormar ne treba nepotrebno pretrpavati poručuje i domaći modni dvojac Ivan Tandarić i Aleksandar Šekuljica. I to kampanjom ''Slow down, go green'' i novom modnom kolekcijom.

"Mi se uvijek trudimo zapravo raditi komade robe koji su bezvremenski, koji se mogu lako kombinirati i u sljedećim sezonama", objašnjava Tandarić. "Definitivno nije sramota nešto odjenuti jednom, dvaput pa makar bio i celebrity, sve je to nešto što je normalno", dodaje Šekuljica.

To je ovaj tjedan još jednom pokazala i vojvotkinja Kate Middleton. Nosila je istu haljinu koju je odjenula prije deset godina. Kći Angeline Jolie je pak na premijeri filma Vječnici obukla istu haljinu koju je glumica nosila prije sedam godina. Da je to među domaćim zvijezdama još uvijek tabu, smatra i glumica Petra Kurtela. Iako njoj takva praksa ne smeta.

"Na jednom sam se eventu, red carpetu, pojavila u haljini u kojoj sam snimila jedan editorial dok sam bila trudna. Nisam to najavila dizajnerima, da ću je ponovno nositi, pa su oni još jednu glumicu odjenuli u istu haljinu", prisjetila se Kurtela

Brza moda drugi je najveći zagađivač okoliša u svijetu. Proizvodnja odjeće koja se prekratko nosi troši previše Zemljinih resursa, poručuju iz Zelene akcije.

"Toga je svjesna i industrija, tako da često posežu za takozvanim green washing tehnikama i to što oni obećavaju recikliranje ne mijenja puno stvari zato što se i dalje većina stvari proizvodi od novih, takozvanih djevičanskih materijala", tvrdi Anamarija Mileusnić iz Zelene akcije.

Uoči UN-ove konferencije, o važnosti borbe protiv klimatskih promjena još je jednom progovorila i britanska dizajnerica Vivienne Westwood koja je poručila kako se treba suočiti s problemom i mijenjati ekonomiju. Potvrđuju to i podaci Europskog parlamenta. Za proizvodnju jedne majice kratkih rukava potrebno je 2700 litara vode, što je količina vode koju jedna osoba pije u dvije i pol godine.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr