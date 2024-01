Užas iza zidina i monstruozni zločini jedne od najmoćnijih vjerskih osoba 21. stoljeća: Silovanja, prisilni pobačaji, lažirana čudesna ozdravljenja...

Britanska državljanka Rae imala je 21 godinu kada je pristupila zajednici te 12 godina provela među Joshuinim "učenicima" u Lagosu. Mučna priča počela je 2002. godine. Posljednji put kad su je mnogi njezini prijatelji vidjeli bilo je na Sveučilištu u Brightonu. Studirala je grafički dizajn, živjela je u zajedničkoj kući 25 minuta od mora. Rae je bila bistra i popularna.

"Za mene je bilo kao da je umrla, ali nisam je mogla žaliti", izjavila je Carla, Raeina najbolja prijateljica u to vrijeme.

Carla je znala kamo je Rae otišla, ali istinu o tome bilo je teško objasniti njihovim prijateljima. Nekoliko tjedana prije toga ona i Rae putovale su zajedno u Nigeriju u potrazi za tajanstvenim čovjekom koji je naizgled mogao liječiti ljude svojim rukama. Bio je kršćanski pastor, crne brade, u bijelim haljinama. Zvao se TB Joshua. Njegovi sljedbenici su ga zvali Prorok.

Rae i Carla planirale su posjetiti njegovu crkvu, Crkvu sinagoge svih naroda [Scoan], na samo tjedan dana. Ali Rae se nikad nije vratila kući. Preselila se na Joshuino imanje.

"Ostavila sam je ondje", kaže Carla, dok joj suze teku. "Nikad si to neću oprostiti."

Ispalo je da je došla u ruke zlostavljača i predatora. Njegovi sljedbenici bili su fizički zlostavljani i mučeni, a to uključuje slučajeve zlostavljanja djece. Brojne žene ispričale su kako su doživjele seksualne napade, a dio njih otkrio je kako su tijekom godina više puta silovane. Unutar zajednice više su se puta radili prisilni pobačaji, a više osoba detaljno je opisalo kako je Joshua tijekom televizijskih snimanja lažirao svoja čudesna izlječenja te su ona emitirana milijunima ljudi diljem svijeta.

Pastor TB Joshua i njegova Crkva u Lagosu - 1 (Foto: AFP)

Britanska državljanka Rae imala je 21 godinu kada je pristupila zajednici te je provela 12 godina među Joshuinim "učenicima" u Lagosu. Kazala je kako ju je Joshua zlostavljao te da je dvije godine bila u nekoj vrsti samice. Tvrdi da je zbog zlostavljanja više puta pokušala samoubojstvo.

Svi smo mislili da smo na nebu, ali bili smo u paklu, a u paklu se događaju strašne stvari, za BBC je kazala Rae, jedna od žrtava seksualnog napada utemeljitelja jedne od najvećih svjetskih kršćanskih evangelističkih crkava TB Joshue, koji je umro 2021. godine. BBC je nakon dvije godine istraživanja otkrio što se sve događalo iza zidova toga kompleksa u Lagosu.

Joshua je projektirao svih 12 katova susjednog kompleksa, gdje je živio zajedno s mnogim svojim sljedbenicima. Nadgledao je izgradnju višestrukih stubišta do svoje spavaće sobe. Troja vrata do njega, unutra i van. Skrivena molitvena soba puna sićušnih ogledala.

BBC je intervjuirao mnoge ljude koji su živjeli ondje. Danas se Rae vratila u Englesku, živi u prekrasnom selu na selu. Nasmiješena je i slobodno se smije, ali ima nešto nemirno u njoj.

"Izvana izgledam normalno, ali nisam", kaže ona. Kad Rae govori o godinama koje je provela u Lagosu, usne joj se stisnu, govori bez daha, na trenutke joj se boja vidljivo cijedi s lica. Provela je 12 godina na Joshuinu imanju.

"Ova je priča poput horor-priče. Kao nešto što gledate u fikciji, ali je istinito."

Mučna svjedočenja žrtava

Dvogodišnja istraga, u suradnji s međunarodnom medijskom platformom openDemocracy, uključila je više od 15 novinara BBC-ja na tri kontinenta. Prikupili su arhivske videosnimke, dokumente i stotine sati intervjua kako bi potvrdili Raeino svjedočenje i otkrili daljnje potresne priče. Više od 25 očevidaca i navodnih žrtava, iz Ujedinjenog Kraljevstva, Nigerije, Gane, SAD-a, Južne Afrike i Njemačke, dalo je izvještaje o tome kako je bilo unutar Joshuina imanja, s najnovijim iskustvima iz 2019.

Crkva nije odgovorila na optužbe, ali je rekla da su prethodne tvrdnje bile neutemeljene. Otprilike 50.000 ljudi dolazilo je na Joshuine službe svaki tjedan, a crkva je postala glavno mjesto za strane posjetitelje Nigerije. Njegovo globalno carstvo televizije i društvenih medija bilo je među najuspješnijim kršćanskim mrežama u svijetu, s milijunima gledatelja diljem Europe, Amerike, jugoistočne Azije i Afrike. Njegov kanal na YouTubeu imao je stotine milijuna pregleda.

Mnogi od njegovih sljedbenika bili su privučeni njegovom filantropijom, ali većina je došla zbog njegovih takozvanih čuda. Joshua je tijekom svoje karijere sustavno snimao spektakularna "iscjeljenja". Nakon što se Joshua molio za njih, pojedinci pred kamerama posvjedočili su da su izliječeni od bolesti u rasponu od raka i HIV-a/side, do kroničnih migrena i sljepoće.

"Nikada... takvo nešto prije nismo vidjeli", kaže Solomon Ashoms, novinar koji prati afričku religiju.

"Ljudi su slijedili misterije koje je imao, tajne koje je nosio."

Zločin bez kazne

Nekoliko Joshuinih videa prikazuje muškarce s teško inficiranim genitalijama, koje se otvaraju i zatim čudesno zacjeljuju kada on podigne ruku u molitvi. Drugi prikazuju žene koje se bore da rađaju, koje odmah rađaju svoju djecu kad im se Joshua približi. Nakon svakog događaja oni koji su sudjelovali svjedočili bi da su spašeni.

Bivši sljedbenici već su pokušali progovoriti o zlostavljanju, ali kažu da ih je svećenik ušutkao ili diskreditirao, a dvoje kaže da su bili fizički napadnuti. Dok je BBC-jev Africa Eye snimao ispred crkve, zaštitar je pucao iznad glava ekipe nakon što su odbili predati svoj materijal.

TB Joshua umro je neočekivano, u lipnju 2021., samo nekoliko dana nakon što su snimljeni intervjui BBC-ja. Na dan njegova pogreba Lagos je stao, dok su ožalošćene gomile oplakivale njegovu smrt.

Videovrpce Joshuinih iscjeljenja kružile su evanđeoskim crkvama diljem Europe i Afrike kasnih 1990-ih i ranih 2000-ih. Rae je time bila nadahnuta i to je bio razlog njezina odlaska u Lagos.

"Bila sam lezbijka i nisam to željela biti", kaže ona. "Pomislila sam, možda je ovo odgovor na moje probleme. Možda me ovaj čovjek može ispraviti. Kao da ako se moli za mene, neću više biti gej."

Još jedna Britanka, Anneka iz Derbyja u Midlandsu, kaže da je također bila oduševljena videima. "Ovo je ono što bi Isus učinio", sjeća se kako je pomislila. I ona je otputovala u Nigeriju.

Ni Rae ni Anneka, kao ni mnogi mladi ljudi koji su početkom 2000-ih napustili svoje domovine kako bi upoznali Joshuu, nisu platili svoje ulaznice. Crkvene skupine diljem Engleske prikupile su sredstva za slanje hodočasnika u Lagos kako bi svjedočili tim čudima. Kasnije, kada je crkva bila dobro uspostavljena, Joshua je naplaćivao visoke cijene za dolazak i boravak hodočasnika.

Lažiranje čuda

Bisola, Nigerijac koji je proveo 14 godina unutar kompleksa, kaže da je udvaranje zapadnjacima bila ključna taktika.

"Iskoristio je bijelce da plasira svoj brend", kaže ona. Bivši upućeni procjenjuju da je Joshua zaradio desetke milijuna dolara od hodočasnika i drugih tokova novca - prikupljanjem sredstava, prodajom videa i nastupima na stadionima u inozemstvu. Izdigao se iz siromaštva i postao jedan od najbogatijih afričkih pastora.

Pastor TB Joshua i njegova Crkva u Lagosu - 2 (Foto: AFP)

"Taj je tip bio genij", kaže Agomoh Paul, čovjek koji je nekoć smatran Joshuinim brojem dva u crkvi, koji je otišao nakon 10 godina provedenih u kompleksu. "Sve što je učinio bilo je isplanirano."

Glavni dio toga planiranja bilo je lažiranje čuda, kaže Agomoh Paul, za koje kaže da ih je nadgledao.

On i drugi izvori kažu da su "izliječeni" često bili plaćeni da izvedu ili preuveličaju svoje simptome prije nego što se dogodilo njihovo navodno iscjeljenje. U nekim slučajevima, kažu, ljudi su nesvjesno bili drogirani ili su im davani lijekovi za poboljšanje stanja dok su bili u crkvi, a kasnije su bili uvjereni da daju svjedočanstvo o svom oporavku. Drugima je lažno rečeno da su bili pozitivni na HIV/sidu i da su, zahvaljujući Joshuinoj službi, sada oslobođeni virusa.

Kad je Rae sletjela u uzavrelu vrućinu Lagosa, i ona je vidjela čuda. Deseci ljudi došli su i posvjedočili da su ozdravili od teških bolesti.

"Imala sam stvarno nenamjernu reakciju. Jednostavno sam se slomila u bujici suza", kaže ona.

Tada je izabrana Rae. Joshua ju je izabrao da postane "učenik" - elitna skupina sljedbenika koji su mu služili i živjeli s njim unutar njegova imanja. Rae je mislila da će učiti kod Joshue, "izliječiti" svoju seksualnost, naučiti kako liječiti ljude.

Stvarnost je bila sasvim drukčija. "Svi smo mislili da smo u raju, ali bili smo u paklu", kaže ona. "A u paklu se događaju strašne stvari."

Regrutiranje novih žrtava za pastora

Šesnaest bivših učenika koje je BBC interjvuirao, uključujući Rae, svjedočilo je iz prve ruke o Joshuinu seksualnom napadu ili silovanju. Mnogi kažu da se to događalo često - čak dva do četiri puta tjedno - za vrijeme trajanja njihova boravka u kompleksu. Neki su opisali nasilna silovanja zbog kojih su teško disali ili krvarili.

Mnogi su vjerovali da su samo oni napadnuti i nisu se usuđivali podijeliti što im se događa s ostalim učenicima.

Prema Victoriji, koja je provela više od pet godina u kompleksu, druge žrtve seksualnog napada Joshua je često birao iz crkvene zajednice. Kaže da je odabrana dok je pohađala crkvenu nedjeljnu školu i kaže silovana u Joshuinim privatnim odajama nekoliko mjeseci kasnije, nakon što su je roditelji povjerili njemu na brigu. Zatim je regrutirana kao stalna učenica.

Zločini u Lagosu - 2 Foto: AFP

Victoria kaže da je Joshua naredio nekim od svojih najpouzdanijih nigerijskih učenika da im pomognu naći nove žrtve.

Bisola je jedna od učenica koju je TB Joshua više puta silovao. Morala je regrutirati djevice za pastora. Brojne žene kažu da su bile mlađe od zakonske dobi za pristanak - što je 18 godina u državi Lagos - kada su bile seksualno napadnute ili silovane.

Jessica Kaimu, sada televizijska novinarka u Namibiji, kaže da je imala samo 17 godina i bila je djevica kad ju je Joshua silovao u kupaonici svog penthausa, nekoliko tjedana nakon što je postala njegova sljedbenica.

"Vrištala sam, a on mi je šaputao na uho da se trebam prestati ponašati kao beba... Bila sam tako istraumatizirana, nisam mogla plakati", kaže.

Jessica kaže da se taj susret ponavljao uvijek iznova, tijekom pet godina koje je provela kao učenica. Njezin iskaz odražava iskaze drugih žena koje su razgovarale s BBC-jem, kao i iskaze četvorice Joshuinih muških osobnih sluga koji su dobili posao raščišćavanja fizičkih dokaza tog zlostavljanja.

Prisilni pobačaji unutar kompleksa

Mnogi detalji u iskazima sugovornika previše su eksplicitni za objavljivanje, navodi BBC. Oni uključuju višestruka izvješća iz prve ruke o ženama koje su skidane gole i silovane predmetima - uključujući jednu ženu koja kaže da joj se to dogodilo dva puta prije 15. godine.

"Bilo je tako bolno, zlostavljao me", kaže žena koja je željela ostati anonimna. "Riječi to ne mogu ispravno izraziti. To mi je ostavilo ožiljke za cijeli život."

Nekoliko sugovornica koje kažu da ih je Joshua silovao i zatrudnjele su, objašnjavaju kako su potom bile prisiljene na pobačaj unutar kompleksa - u području poznatom kao "medicinski odjel" ili "klinika".

"Sve bi se radilo u tajnosti", kaže Sihle, bivša učenica iz Južne Afrike, koja kaže da je imala tri prisilna pobačaja u crkvi.

"Daju vam mješavinu za piće i razbolite se. Ili vam stave te metalne komade u vaginu i izvuku što god. I ne znate izvlače li vam [slučajno] utrobu." Sihle je plakala tijekom svog intervjua, kao i Jessica, koja kaže da je imala pet prisilnih pobačaja.

Zločini u Lagosu - 1 Foto: AFP

Bisola kaže da je svjedočila "desecima" pobačaja tijekom svojih 14 godina u crkvi. Ponekad bi se, kaže, popela na najviši kat kompleksa i plakala, moleći Boga da je spasi.

Učenici su služili Joshuinoj svakoj potrebi. Masirali su ga, pomagali mu da se obuče, prskali su ga parfemom kad bi ušao u sobu. Na ruke su mu stavili plastične rukavice kako bi mogao jesti hranu, a da ne dotakne mrvicu.

Umjesto da ga zovu po imenu, svi su bili ohrabreni da ga oslovljavaju s "tata".

Dok je s crkvom putovala na turneju u Meksiko, Rae je pobjegla. Vratila se normalnom životu, ali razočarana je jer je Joshua preminuo bez odgovaranja za svoje zločine.

Joshuina crkva zanijekala je te zločine.