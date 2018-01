Prijava poreza na dohodak uvijek je zanimljiva tema u ovo doba godine. Doduše, iz godine u godinu je sve manje stavki po kojima građani mogu od države dobiti natrag koju kunu, a iz Porezne uprave nam kazuju kako se u odnosu na prošlu godinu po ovom pitanju nije ništa promijenilo.

Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Većina građana, kao i prošle godine, više ne mora podnositi godišnju poreznu prijavu, jer će njihove porezne obveze obračunavati sama Porezna uprava na temelju prikupljenih podataka iz sustava. Porezna će do 30. lipnja građanima dostaviti privremeno porezno rješenje o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak te razlici za uplatu ili povrat poreza. Na to rješenje građani mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja.

"Porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak dužni su je podnijeti do kraja veljače. Godišnji dohodak i godišnji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuje se i obračunava podnošenjem godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak", objašnjavaju u Poreznoj upravi.

Poreznu prijavu podnose četiri kategorije poreznih obveznika:

1. oni koji su ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga)

2. pomorci (članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada)

3. građani za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovom ostvarenom dohotku u 2016. godini odnosno porezni obveznici koji su lani ostvarili oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu upravu

4. porezni obveznici koji mogu ostvariti povrat poreza na temelju poreznih olakšica koje nisu prijavljene Poreznoj upravi. Građani koji žele ostvariti povrat poreza temeljem različitih olakšica za koje Porezna nema podatke, mogu sami odlučiti hoće li je predati. Riječ je o građanima koji imaju određena prava koja nisu navedena u poreznoj kartici: poput uzdržavanih članova obitelji, invaliditeta ili primjerice žive na potpomognutim područjima, a koja nisu naveli na poreznoj kartici (PK). Ti građani do kraja veljače mogu podnijeti zahtjev za priznavanje porezne olakšice na novom obrascu u novom Obrascu ZPP-DOH i na njih će se primijeniti poseban postupak.

Poreznu prijavu ne podnose oni obveznici koji ostvaruju:

1. dohodak od imovine i imovinskih prava (osim dohotka od imovine koji se utvrđuje na osnovi podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija)

2. dohodak od kapitala

3. dohodak od osiguranja

4. drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa

5. drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

6. dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu.

Godišnju poreznu prijavu ne podnose ni porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza. To su obveznici poreza na dohodak od nesamostalnog rada (dohodak od plaće i mirovine) i obveznici poreza na dohodak za drugi dohodak koji se ne smatra konačnim. Više informacija o prijavi poreza na dohodak možete pronaći na stranicama Porezne uprave.