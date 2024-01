Napredovanje ministara u akademskoj zajednici: Sukob interesa ili dokaz superljudi u hrvatskoj politici

Za napredovanje u akademskom zvanju važno je ispuniti nastavne i znanstvene kriterije - baviti se znanošću, objavljivati znanstvene radove i skupiti nastavnu satnicu. I dok sugovornici Provjerenog tvrde da to nije moguće kvalitetno obavljati i istovremeno biti na najvišim političkim funkcijama, aktualni ministar financija Marko Primorac, primjerice, paralelno uz ministarsku funkciju predaje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

"Ako vi imate posao ministra, vi ste 24 sata unutra, vi se s time dižete i s time liježete, samo vi ste taj koji može raditi taj posao i nitko drugi. Prema tome, sad da vi još brinete o nekom drugom poslu koji isto mora biti iznimno kvalitetno odrađen jer se radi o studentima, jer se radi o nadogradnji, o razvoju našeg društva, to je teoretski nemoguće", tvrdi Vesnica Garašić, doktorica znanosti, jedna od supotpisnica otvorenog pisma koje je skupina znanstvenika prije nekoliko mjeseci uputila Vladi i Rektorskom zboru.

Potpisnici pisma kažu da se radi o krajnje neetičnom ponašanju koje uništava znanost i obrazovanje u Hrvatskoj.

Među potpisnicima je i Blaženka Divjak, bivša ministrica znanosti i obrazovanja, koja kaže kako promoviranje u viša zvanja osobe na funkciji političke moći iz više razloga nije prihvatljivo.

"Prvi je razlog taj što ste vi u poziciji moći i sigurno se postavlja pitanje kad vi napredujete, je li to neki implicitni pritisak na one koji provjeravaju vaše uvjete, a naravno tu je i pitanje što ćete vi njima dati zauzvrat. Drugo je pitanje opet ovdje i kako vi to možete stići, ako ste vi ministar, ministrica tri godine, kako vi stignete postići te uvjete", rekla je za Provjereno.

Ipak, u tome su osim Marka Primorca uspjeli i bivši ministar Radovan Fuchs, Željko Jovanović, Ivan Malenica, ali i Dragan Primorac, koji za Provjereno tvrdi – oni koji prigovaraju su zavidni. Cijelu priču pogledajte u večerašnjem Provjerenom na Novoj TV.