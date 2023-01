Treći ponedjeljak u siječnju nije najdepresivniji dan u godini, a izraz "Blue monday" je skovao Cliff Arnall za potrebe PR-a.

Osjećate posljedice duge zime, bankovni račun vam je prazan zbog neumjerenog trošenja tijekom blagdana, vaga vam pokazuje višak kilograma, plaća je daleko i zbog toga se osjećate tužno i mislite da ste depresivni?

Neki kažu da je danas najdepresivniji dan u godini i to upravo zbog toga što počinjemo osjećati posljedice svega onoga što nam se izdogađalo u proteklom periodu.

Treći ponedjeljak u siječnju proglašen je najdepresivnijim danom u godini, a naziva ga se još i Blue Monday. No je li doista to tako? Je li ovo najtužniji dan u godini i od kuda je došlo ovo vjerovanje?

Odgovor je - treći ponedjeljak u siječnju nije najdepresivniji dan u godini, a sve je skovano za potrebe PR-a.

Izraz "plavi ponedjeljak" prvi je skovao 2004. godine Cliff Arnall, psiholog i motivacijski govornik, nakon što mu se obratila britanska turistička tvrtka Sky Travel da smisli formulu za određivanje najdepresivnijeg dana u godini.

Plavi ponedjeljak kasnije je postao središnji dio reklamne kampanje Sky Travela osmišljene da potakne rezervacije za odmor koji bi, kako je tvrtka predložila, ublažili tugu Plavog ponedjeljka.

Međutim, znanstvena i akademska zajednica oštro je odbacila izračun Arnalla, piše Livescience.com. i njegove tvrdnje da je treći ponedjeljak u siječnju najdepresivniji dan u godini.

"Zimski blues prirodna je reakcija na božićne praznike i završetak proslava, ali pogrešno je pretvaranje takvih normalnih osjećaja u neki oblik akutne depresije poput Plavog ponedjeljka", rekao je Craig Jackson, profesor zdravstvene psihologije na Birmingham City University u Engleskoj.

"Etika je u najboljem slučaju upitna. Ne postoje vjerodostojni dokazi istraživanja koji bi pokazali da je Plavi ponedjeljak depresivniji od bilo kojeg drugog dana ili čak najdepresivniji dan u godini", rekao je za Live Science.

Međutim, Jackson je primijetio da zimski mjeseci mogu igrati ulogu u kataliziranju ili podizanju osjećaja depresije i tjeskobe. Sezonski afektivni poremećaj, koji se ponekad naziva i "zimska depresija", fenomen je koji pogađa 1% do 10% ljudi, ovisno o anketi, prema pregledu iz 2015. u časopisu The Physician and Sportsmedicine.

"Jednostavno rečeno, sezonski afektivni poremećaj je oblik depresije, sa simptomima u rasponu od blagih do većih, koji se javljaju uglavnom tijekom zimskih mjeseci, a mogu biti uzrokovani ili pogoršani nedostatkom prirodne dnevne svjetlosti, kao i društvenim razlozima kao što su smanjena aktivnost i slobodno vrijeme zbog kraćih i hladnijih dana", rekao je Jackson.

Također je sugerirao da bi mogla postojati veza između razine bolesti i smanjene aktivnosti koja bi mogla pridonijeti stopi depresije tijekom zime.

"Međutim, ne postoji veza između onih koji pate od sezonskog afektivnog poremećaja i Plavog ponedjeljka", rekao je Jackson.

Arnall je za The Independent rekao da njegove namjere nikada nisu bile da učini ovaj ponedjeljak negativnim, već da inspirira ljude da donesu neke velike životne odluke. Također, ispričao se, što je učinio da se svi u siječnju osjećamo depresivno, prenosi The Independent.