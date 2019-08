Kad je politika u pitanju, u Zagrebu nema ljetne stanke. Nakon što je ministarstvo graditeljstva na kratko gradonačelniku stopiralo izmjene GUP-a, u skupštini je održana javna rasprava. Gradonačelnik se na njoj nije pojavio.

Vruće političko ljeto u Zagrebu. Gradonačelnik Milan Bandić svim silama želi graditi na velesajmu i hipodromu, pa predstavljanje izmjena GUP-a tempira u vrijeme godišnjih odmora.

Ni on sam u Skupštini se nije pojavio jer je u Fužinama. Pa u Skupštinu pred ljute građane šalje ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje. Ivicu Rovisa.

Oporba poručuje da Bandić privatizira Zagreb i svoje interese stavlja ispred budućnosti grada. ''Ovo što on provodi, možda ima recimo mogućnost da ga nazovemo interesni urbanizam. Interesi gospodina Bandića i njegovih kumova i prijatelja'', rekla je Anka Mrak Taritaš.

''Definitivno s ovim ako bude izglasano ovako mi ćemo izgubiti određene zelene površine i doći će do preizgrađenosti na brojnim parcelama'', smatra Renato Petek, gradski zastupnik iz ''Naprijed Hrvatska''.

Nezadovoljni su i građani. Glasovati ne mogu, ali mogu slati prigovore u Gradski ured do 14. kolovoza.

Kako bi ih bilo što više, civilne udruge na internetu su pripremile šprance koje je samo potrebno potpisati.

''Najbolje bi bilo da se šalju preporučeno kako bi se ipak dobila nekakva potvrda, može se naravno odnijeti i direktno u Gradski ured'', rekao je Miroslav Poje iz Inicijative čuvamo naš park.

No mnogi sumnjaju da će prigovori išta promijeniti. ''Bunio se netko ili ne, što njemu padne na pamet to će napraviti'', kaže Josip iz Zagreba. Ako skupi podršku većine u Skupštini, odnosno ruke HDZ-a. Oni pak o svemu šute, no Bandićev as u rukavu zove se 13 ruku u Saboru.

Prema svemu sudeći gradonačelnik Bandić uspio je u svom naumu. Svojim nepojavljivanjem izbjegao je odgovore na teška pitanja, a prostor građanima smanjio je i predsjednik zavoda za prostorno uređenje svojim opsežnim izlaganjem.

Mogli smo čuti kako još ne postoji finalni plan za velesajam iako su nacrti već procurili u javnost, kako u Donjem gradu neće nastati anarhija unatoč tome što se već zna gdje su planirane garaže koje za to nemaju dozvolu, kako neraspisivanje natječaja za gradnju stadiona nije protivno Zakonu i tako dalje.

Mjesta u skupštini bilo je za još Zagrepčana, a pitanja su uglavnom bila usmjerena na lokalne probleme pojedinih kvartova. Nije bilo velike buke ni prosvjeda pa se čini da je Bandić bitku s građanima dobio. Sada još u ispravnost svojih postupaka mora uvjeriti koalicijske partnere. Do sad je u tome bio prilično uspješan.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr