Gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan Pentek, koja je u subotu na sjednici Glavnog odbora SDP-a istaknula zahtjev za smjenom Davora Bernardića, koji je potpisalo 35 članova toga tijela, a koji nije prošao, izjavila da su "smatrali da postoji glas razuma Glavnog odbora i da svi vide da situacija nije dobra".

Jasna Auguštan Pentek, inače pripadnica mladih SDP-ovih gradonačelnika iz "neretvanske grupacije", pojasnila je kako su zahtjevom za opozivom na stranačkim tijelima htjeli "razgovarati o problemima unutar stranke i ponuditi rješenje problema kako bi se stranka stabilizirala". Smatra da za stanje u stranci nije kriv samo Bernardić, no, on je predsjednik.

"Naš prijedlog nije prošao, vidjet ćemo kako će dalje teći situacija“, kazala je, istaknuvši da je situacija na Glavnom odboru pokazala da predsjednik još uvijek ima veliku podršku tog stranačkog tijela.

"Smatrali smo da postoji glas razuma Glavnog odbora i da svi vidimo da situacija nije dobra bez obzira na to tko je za nju direktno ili indirektno odgovoran. Međutim, još uvijek ljudi smatraju da on može izvesti stranku na dobar put i sada bismo trebali početi rješavati neke druge stvari i vidjeti što će biti na sljedećoj sjednici, a ne da dalje to rješavamo preko medija", kazala je Auguštan Pentek.

Na pitanje je li točna informacija da je Zlatko Komadina pristao biti v.d. predsjednik SDP-a, odgovorila je da on nikada nije bježao od odgovornosti. "Mi smo prije razgovarali s njime, on je potpredsjednik, ali još uvijek imamo legitimno izabranog predsjednika. Bude li trebalo zbog stabilizacije SDP-a naravno da je on to spreman prihvatiti“, ocijenila je Auguštan Pentek.

Na sjednici Glavnog odbora SDP-a nije uspio pokušaj uvrštenja točke dnevnog reda o opozivu Davora Bernardića sa čela stranke jer nije bilo dovoljno glasova za njeno uvrštenje. Od ukupno 87 članova GO-a, za odluku je glasalo 38, a da bi prošla trebalo je 44 glasa.

O tome je trebalo raspravljati Predsjedništvo u stanci sjednice GO-a, međutim, Bernardić je odbijao sazvati Predsjedništvo pa je točka glasovima članova Glavnog odbora pokušana biti uvrštena u dnevni red, ali ih nije bilo dovoljno. (Hina)